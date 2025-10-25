Eficiente, Fortaleza vence o Flamengo no Castelão e respira no Z-4 da Série A

Breno Lopes, atacante do Fortaleza, comemora gol marcado diante do Flamengo / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza segue vivo na luta contra o rebaixamento. Neste sábado, 25, o Leão foi eficiente e venceu o vice-líder Flamengo por 1 a 0 na Arena Castelão, em jogo válido pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado positivo, a equipe leonina chega aos 27 pontos somados, sobe para a 18ª posição na tabela e vai dormir a quatro pontos do Santos, primeiro time fora do Z-4. O próximo compromisso tricolor, inclusive, é justamente contra o Peixe, no sábado, 1º, na Vila Belmiro.

Fortaleza 1x0 Flamengo: o jogo Vivendo uma interminável luta para tentar sair da zona de rebaixamento, o time tricolor respondeu com personalidade e fez um primeiro tempo seguro. Diante de um dos melhores elencos do futebol brasileiro, a equipe de Martín Palermo entrou em campo com uma estratégia clara: manter a consistência defensiva e explorar os contra-ataques. Logo aos sete minutos, o plano quase deu certo. Em jogada rápida, Pochettino acionou Bareiro, que ficou cara a cara com Rossi e tentou uma cavadinha. A bola já se encaminhava para o gol quando Ayrton Lucas apareceu para salvar em cima da linha e evitar o primeiro do Tricolor. O Leão do Pici, todavia, não se abateu e seguiu em busca do gol. Aos dez minutos, em mais uma transição rápida, Herrera arrancou pelo meio e tocou para Breno Lopes, que dominou, cortou para o pé direito e finalizou com precisão no canto esquerdo de Rossi, abrindo o placar no Castelão. O Flamengo, mesmo com posse de bola e volume ofensivo, sofreu com erros de passe e dificuldades na criação, especialmente diante da compactação defensiva do time cearense. Aos 26 minutos, o Rubro-Negro teve sua melhor chance da etapa inicial. Após cruzamento de Samuel Lino, a defesa tricolor afastou parcialmente, e Emerson Royal pegou o rebote de primeira, obrigando o goleiro Brenno a fazer grande defesa.

Dois minutos depois, o Fortaleza chegou a ampliar com Breno Lopes, mas o gol foi anulado por impedimento na origem da jogada. Os cariocas ainda tentaram reagir e tiveram nova oportunidade aos 29, quando Samuel Lino cruzou rasteiro para trás e Jorginho, de frente para o gol, finalizou por cima da meta. Apesar da tentativa de pressão carioca nos minutos finais, o time de Palermo conseguiu controlar as ações e levou a vantagem para o intervalo. Insatisfeito com o resultado, o técnico Filipe Luís fez ajustes táticos e o Rubro-Negro voltou mais ofensivo no segundo tempo. Enquanto isso, o Leão seguiu mostrando boa compactação defensiva e, para alegria da torcida, raça.

Aos 12, porém, o Fla quase marcou. No lance, Samuel Lino passou de calcanhar para Saúl, que finalizou de primeira no cantinho de Brenno. Grande nome do jogo, o goleiro leonino fez mais uma ótima intervenção para salvar a equipe cearense.

Dono da posse da bola, os cariocas seguiram pressionando o Fortaleza, especialmente após as substituições promovidas por Filipe Luís. Aos 22, Wallace Yan tocou de calcanhar para trás para finalização de Arrascaeta. O uruguaio, dentro da área, finalizou de primeira por cima.

Na sequência, o próprio Arrascaeta teve mais duas oportunidades. Primeiro, aos 24, recebeu de Wallace Yan e "chapou" no cantinho de Brenno tirando tinta da trave do Gigante da Boa Vista. Quatro minutos depois, chutou cruzado em direção ao gol, mas Wallace Yan desviou e a bola para fora.



Em uma espécie de "bombardeio", o Rubro-Negro ainda chegou outra vez com Luiz Araújo, que recebeu ótimo passe de Arrascaeta e finalizou para Brenno defender. No final, os visitantes seguiram com o domínio da posse, mas o Fortaleza se fechou bem e segurou os três pontos dentro da Arena Castelão. Fortaleza 1x0 Flamengo - Ficha técnica Fortaleza