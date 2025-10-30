Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pierre celebra boas atuações no Fortaleza: "Oportunidade da minha vida"

Volante de 23 anos reapareceu no time titular na vitória sobre o Flamengo com bom desempenho e quer garantir sequência no time de Martín Palermo
Afonso Ribeiro
Afonso Ribeiro
Contratado pelo Fortaleza na janela de transferências do meio do ano, o volante Pierre disputou apenas quatro partidas, mas já recebeu elogios pelo desempenho com a camisa tricolor. O meio-campista celebrou o reconhecimento e deixou claro que quer aproveitar a principal oportunidade da carreira.

Destaque do Volta Redonda na Série B, o camisa 30 foi contratado pelo Leão para reforçar o meio-campo, por empréstimo, até o fim do ano. Apesar da situação difícil do clube no Brasileirão, na luta contra o rebaixamento, Pierre destacou que aguardava essa chance.

"Estou muito feliz de poder estar aqui. Desde o primeiro momento que eu soube do interesse do Fortaleza em mim, fiquei muito feliz e muito grato pela oportunidade. Encaro como a oportunidade da minha vida, sempre quis estar aqui, num clube desse tamanho. Estou muito feliz", disse.

O volante de 23 anos estreou na derrota por 2 a 1 para o Internacional, ainda sob o comando de Renato Paiva, e ganhou chance como titular na primeira partida de Martín Palermo, no triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória. Após um mês, voltou a ser acionado contra o Cruzeiro e foi outra vez escolhido na escalação inicial diante do Flamengo, sábado passado, 25, em que teve boa atuação.

"Pude aproveitar a oportunidade que eu tive no jogo (contra o Flamengo). Trabalho todo dia pensando em aproveitar cada minuto que me é concedido e fui feliz na oportunidade. Continuar trabalhando essa semana. A gente sabe que tem um jogo importante no sábado e quem o professor escolher para iniciar contra o Santos vai ser a melhor opção", avaliou.

Na vitória por 1 a 0 sobre o Rubro-Negro, Pierre formou dupla com Lucas Sasha, já que Matheus Pereira se recupera de lesão. O camisa 30 fez elogios ao companheiro, enalteceu as opções para o setor e destacou a concorrência por uma vaga no time titular.

"O Matheus (Pereira) é um craque, sou muito fã dele. Tive a oportunidade de jogar junto com ele, contra o Vitória, e é um jogador que dispensa comentários. Quando eu estava de fora, todo dia trabalhava do mesmo jeito, esperando a oportunidade. São muitas opções que tem ali na nossa posição, muitos jogadores qualificados, e a gente tem que estar preparado para quando a comissão nos escolher, possa entrar e corresponder", ponderou o volante.

