Fortaleza oficializa a contratação por empréstimo do volante Pierre, ex-Volta Redonda

O volante de 23 anos, que pertence ao Tombense-MG, chega ao Leão do Pici com contrato até o final desta temporada, com opção de compra

O Fortaleza oficializou a contratação do volante Pierre, que estava no Volta Redonda-RJ. O jogador chega ao Tricolor do Pici por empréstimo junto ao Tombense-MG até o fim desta temporada, com opção de compra fixado no contrato.

“Um volante jovem de qualidade que tem a característica de um camisa 8 de saída para o jogo, bem técnico e já vínhamos observando ele por um tempo. Teve passagem pelo Guarani de Campinas e neste ano no Volta Redonda estava se destacando na Série B, um dos jogadores com mais destaque na competição. A comissão técnica do Paiva cravou o nome, pediu a contratação e viabilizamos”, disse Marcelo Paz, CEO da SAF do Leão.