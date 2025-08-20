Fortaleza oficializa a contratação por empréstimo do volante Pierre, ex-Volta Redonda

Fortaleza oficializa a contratação por empréstimo do volante Pierre, ex-Volta RedondaO volante de 23 anos, que pertence ao Tombense-MG, chega ao Leão do Pici com contrato até o final desta temporada, com opção de compra
O Fortaleza oficializou a contratação do volante Pierre, que estava no Volta Redonda-RJ. O jogador chega ao Tricolor do Pici por empréstimo junto ao Tombense-MG até o fim desta temporada, com opção de compra fixado no contrato.
“Um volante jovem de qualidade que tem a característica de um camisa 8 de saída para o jogo, bem técnico e já vínhamos observando ele por um tempo. Teve passagem pelo Guarani de Campinas e neste ano no Volta Redonda estava se destacando na Série B, um dos jogadores com mais destaque na competição. A comissão técnica do Paiva cravou o nome, pediu a contratação e viabilizamos”, disse Marcelo Paz, CEO da SAF do Leão.
Internamente, o volante é visto como um concorrente para Matheus Pereira, e o Leão se movimenta para contratar um outro meio-campista com maior poder de marcação – o alvo principal é Rezende, do Bahia. Vale ressaltar que o Tricolor também tem situação bem encaminhada com Pablo Roberto, do Casa Pia FC, do futebol português.
A carreira de Pierre
Revelado pelo Figueirense-SC, Pierre foi ainda jovem para o Tombense, em 2019, e depois ficou emprestado ao Athletico-PR por quatro temporadas, atuando pelo time sub-20 e também pela equipe profissional.
Retornou ao clube mineiro em 2023 e também jogou por lá em 2024, até ser cedido ao Guarani-SP. Neste ano, rumou para o Volta Redonda, assumiu a titularidade e foi um dos destaques da equipe carioca.