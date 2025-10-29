Fortaleza tem histórico positivo contra o Santos nesta década; veja retrospecto

Apesar do retrospecto geral ser favorável ao Alvinegro, os últimos confrontos na Vila Belmiro não trazem boas lembranças aos santistas

Após derrotar o Flamengo , o Fortaleza voltará a campo neste sábado, 1º, quando irá visitar o Santos , às 16 horas, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada da Série A, em duelo direto na luta pela permanência na elite do futebol nacional. Para este importante duelo, o Leão poderá contar com um histórico positivo diante da equipe paulista, principalmente nesta década.

Conforme oGol, de 2020 para cá, o Tricolor do Pici enfrentou o Peixe em nove ocasiões. Nestes encontros, foram quatro vitórias do escrete cearense, três empates e dois triunfos dos paulistas.

No cenário geral, no entanto, a vantagem é do Alvinegro Paulista. Em 23 partidas jogadas por Fortaleza e Santos pelo Brasileirão — já que eles nunca se enfrentaram em outras competições — foram oito vitórias do time santista, dez empates e cinco triunfos do Leão do Pici.

Histórico na Vila

Esse retrospecto positivo para o Alvinegro se mantém, também, nos duelos em território paulista. Ao todo, eles se enfrentaram por dez vezes na Baixada Santista, sendo duas vitórias do escrete cearense, cinco empates e três triunfos dos santistas.