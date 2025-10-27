Pierre ganha espaço no Fortaleza e é destaque em vitória contra o Flamengo

Pierre ganha espaço no Fortaleza e é destaque em vitória contra o FlamengoDesde que chegou no Tricolor do Pici, durante a última janela de transferências, o camisa 30 fez valer cada um dos seus 187 minutos em campo
O Fortaleza surpreendeu ao derrotar o Flamengo por 1 a 0, na noite do último sábado, 25, pela 30ª rodada da Série A. Martín Palermo promoveu o retorno do volante Pierre entre seus onze iniciais no duelo, decisão que se mostrou acertada ao final do confronto no Castelão.
Desde que chegou no Tricolor do Pici, durante a última janela de transferências, o camisa 30 fez valer os 187 minutos em campo. Com Pierre atuando — de titular ou no decorrer do jogo —, o Leão marcou três gols e não foi vazado enquanto o meio-campista esteve em ação nas quatro partidas que disputou.
A estreia no Leão foi contra o Internacional, na ocasião, Renato Paiva — que seria demitido após a derrota por 2 a 1 para o Colorado — mandou o volante a campo durante os últimos 15 minutos, no lugar de Matheus Pereira. Neste jogo, desde sua entrada — aos 35 da etapa final — o placar não foi mais alterado.
Já na partida seguinte, contra o Vitória, Pierre atuou como titular do Leão pela primeira vez, justamente no primeiro jogo de Martín Palermo comandando o escrete do Pici. Como resultado, o Fortaleza venceu o clássico nordestino por 2 a 0, com ambos os gols sendo marcados com o camisa 30 ainda em campo.
Mesmo com as boas apresentações, Pierre passou os cinco jogos seguintes no banco de reservas, até voltar a atuar contra o Cruzeiro. Na ocasião, ele foi alçado aos 19 minutos da etapa final, novamente quando o Leão já estava perdendo, e, nos 39 minutos que esteve em campo, o placar se manteve igual.
Por fim, com o desempenho contra a Raposa, o volante ex-Volta Redonda teve seu retorno aos onze iniciais do Leão. Mantendo o quadro positivo, foram 71 minutos em campo contra o Flamengo, resultando em mais um gol marcado e nenhum sofrido enquanto Pierre está dentro das quatro linhas. O camisa 30 ainda somou quatro interceptações.
Veja a distribuição de minutos de Pierre no Fortaleza
- 71 minutos contra o Flamengo, pela 30ª rodada
- 39 minutos contra o Cruzeiro, pela 29ª rodada
- 62 minutos contra o Vitória, pela 23ª rodada
- 15 minutos contra o Internacional, pela 22ª rodada