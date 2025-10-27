Pierre ganha espaço no Fortaleza e é destaque em vitória contra o Flamengo

Pierre fez quatro partidas no Leão, sendo três sob o comando de Palermo / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O Fortaleza surpreendeu ao derrotar o Flamengo por 1 a 0, na noite do último sábado, 25, pela 30ª rodada da Série A. Martín Palermo promoveu o retorno do volante Pierre entre seus onze iniciais no duelo, decisão que se mostrou acertada ao final do confronto no Castelão. Desde que chegou no Tricolor do Pici, durante a última janela de transferências, o camisa 30 fez valer os 187 minutos em campo. Com Pierre atuando — de titular ou no decorrer do jogo —, o Leão marcou três gols e não foi vazado enquanto o meio-campista esteve em ação nas quatro partidas que disputou.