Pierre vê Fortaleza com confiança renovada para "verdadeira final" contra o Santos

Volante do Tricolor destaca importância da vitória sobre o Flamengo e reforça que objetivo do elenco é "salvar o ano" do clube

A vitória sobre o vice-líder Flamengo deixou o Fortaleza a cinco pontos de sair da zona de rebaixamento da Série A e também renovou a confiança da equipe, reconheceu o volante Pierre. O meio-campista do Leão, destaque no triunfo por 1 a 0 sobre o Rubro-Negro , vê o confronto direto contra o Santos como "verdadeira final" e garante foco em "salvar o ano" do clube.

Após derrotas para Vasco e Cruzeiro, o Tricolor superou o Fla no Castelão, sábado passado, 25, e chegou a 27 pontos, ficando a cinco do próprio Peixe, que é o próximo adversário e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Pierre afirmou que o resultado positivo em casa diante de um adversário de peso mudou o clima no Pici.

Agora, as atenções se voltam para o reencontro com Juan Pablo Vojvoda, no duelo do próximo sábado, 1º, às 16 horas, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada, em que o Fortaleza tentará emendar a segunda vitória consecutiva pela primeira vez nesta edição da competição.

"Claro que uma vitória contra uma equipe da qualidade do Flamengo aumenta a confiança individual e do grupo. A gente sabe da importância da partida contra o Santos, é um jogo de seis pontos, um confronto direto que pode nos aproximar do nosso objetivo, que é sair da zona", avaliou o camisa 30.