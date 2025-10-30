Pierre vê Fortaleza com confiança renovada para "verdadeira final" contra o Santos

Pierre vê Fortaleza com confiança renovada para "verdadeira final" contra o SantosVolante do Tricolor destaca importância da vitória sobre o Flamengo e reforça que objetivo do elenco é "salvar o ano" do clube
A vitória sobre o vice-líder Flamengo deixou o Fortaleza a cinco pontos de sair da zona de rebaixamento da Série A e também renovou a confiança da equipe, reconheceu o volante Pierre. O meio-campista do Leão, destaque no triunfo por 1 a 0 sobre o Rubro-Negro, vê o confronto direto contra o Santos como "verdadeira final" e garante foco em "salvar o ano" do clube.
Após derrotas para Vasco e Cruzeiro, o Tricolor superou o Fla no Castelão, sábado passado, 25, e chegou a 27 pontos, ficando a cinco do próprio Peixe, que é o próximo adversário e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Pierre afirmou que o resultado positivo em casa diante de um adversário de peso mudou o clima no Pici.
Agora, as atenções se voltam para o reencontro com Juan Pablo Vojvoda, no duelo do próximo sábado, 1º, às 16 horas, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada, em que o Fortaleza tentará emendar a segunda vitória consecutiva pela primeira vez nesta edição da competição.
"Claro que uma vitória contra uma equipe da qualidade do Flamengo aumenta a confiança individual e do grupo. A gente sabe da importância da partida contra o Santos, é um jogo de seis pontos, um confronto direto que pode nos aproximar do nosso objetivo, que é sair da zona", avaliou o camisa 30.
"A gente está focado no trabalho, nos treinos, levando esse jogo como uma verdadeira final para que, sábado, possa fazer um grande jogo lá e, se Deus quiser, conquistar essa vitória para emendar essas duas vitórias seguidas, que fazem total diferença", completou Pierre.
O volante reafirmou a confiança do elenco de jogadores do Tricolor na luta contra o rebaixamento na Série A e destacou o discurso do CEO da SAF do clube, Marcelo Paz, no vestiário após a vitória sobre o Flamengo.
"O Marcelo (Paz) sempre deixou muito claro para a gente que ele confia, que ele acredita, e também nós, jogadores, estamos alinhados nesse propósito, que é salvar o time do rebaixamento para salvar o ano", afirmou Pierre.