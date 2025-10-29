Neymar volta diante do Fortaleza? confira situação do craque

Neymar tem contrato com o Santos até 30 de junho / Crédito: Raul Baretta/Santos

Após a vitória contra o Flamengo no Castelão, o Fortaleza volta a campo no fim de semana para dar sequência à maratona de jogos decisivos na Série A. Assim, o Leão do Pici enfrenta o Santos na Vila Belmiro neste sábado, 1º, às 16 horas, pela 31ª rodada do Brasileirão. Para o duelo, no entanto, o Alvinegro Praiano ainda não contará com Neymar, que segue em recuperação de uma lesão no músculo da coxa direita. O camisa 10 do Peixe está no departamento médico há mais de um mês, desde o empate contra o Atlético-MG, em duelo da 23ª rodada da Série A. Inicialmente, a expectativa era de que o craque retornasse a campo contra o Fortaleza, mas Neymar iniciou o processo de transição somente nessa terça-feira, 28, quando voltou a trabalhar com a bola.