Neymar volta diante do Fortaleza? confira situação do craque

Principal nome do Santos, atacante desfalca o Peixe há mais de um mês devido a lesão na coxa
Após a vitória contra o Flamengo no Castelão, o Fortaleza volta a campo no fim de semana para dar  sequência à maratona de jogos decisivos na Série A. Assim, o Leão do Pici enfrenta o Santos na Vila Belmiro neste sábado, 1º, às 16 horas, pela 31ª rodada do Brasileirão. Para o duelo, no entanto, o Alvinegro Praiano ainda não contará com Neymar, que segue em recuperação de uma lesão no músculo da coxa direita.

O camisa 10 do Peixe está no departamento médico há mais de um mês, desde o empate contra o Atlético-MG, em duelo da 23ª rodada da Série A. Inicialmente, a expectativa era de que o craque retornasse a campo contra o Fortaleza, mas Neymar iniciou o processo de transição somente nessa terça-feira, 28, quando voltou a trabalhar com a bola.

Assim, de acordo com o andamento do processo de recuperação do ídolo santista, a nova previsão de retorno do menino Ney é para o dia 9 de novembro, no duelo contra o Flamengo, no Maracanã.

Em entrevista coletiva após o empate em 2 a 2 contra o Botafogo, o técnico Vojvoda avaliou a situação do craque e falou sobre a expectativa para o seu entorno.

“O Neymar está trabalhando em campo. Ele não parou de trabalhar, mas, como toda recuperação, ficou muito na academia, com os fisioterapeutas. Agora já está no campo, e isso me agrada. Mas não vamos nos antecipar, vamos aguardar. É um jogador que queremos bem e sabemos o que significa para nós”, disse o argentino.

Além de Neymar, o lateral-esquerdo Souza também será desfalque do Santos contra o Fortaleza. O defensor cumpre suspensão automática após ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Glorioso.

Reencontro com Vojvoda

Par além da importantância na luta contra o rebaixamento, o duelo contra o Santos também marcará a primeira vez em que o Fortaleza enfrentará Juan Pablo Vojvoda desde sua saída do clube, em julho dete ano. 

Após a vitória do Tricolor contra o Flamengo, Palermo, atual comandante do clube do Pici, falou sobre reencontro com Vojvoda, de quem é amigo pessoal: “Agora é pensar no Santos, sabendo que o Vojvoda conhece cada um dos jogadores que estão aqui. Temos que formular estratégias. Vou seguir potencializando individualidades dos meus jogadores”.

