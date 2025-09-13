Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Na estreia de Palermo, Fortaleza bate o Vitória no Castelão

Com o resultado, o Tricolor chega a 18 pontos na tabela, ganha confiança para a sequência e interrompe uma sequência negativa de oito jogos sem vencer
Na estreia do técnico Martín Palermo no comando técnico, o Fortaleza fez valer o mando de campo e bateu o Vitória por 2 a 0 na Arena Castelão, em jogo válido pela 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O triunfo, em confronto direto na parte de baixo da tabela, marca um início positivo da passagem do argentino, que terá que alcançar uma matemática inédita para salvar o Leão do rebaixamento.

Os gols foram marcados por Breno Lopes, no primeiro tempo, e por Bruno Pacheco, logo no início da etapa final. Com apoio da torcida e sob a cobrança permanente do treinador à beira do gramado, o plantel apresentou um alto volume ofensivo e novas nuances, recompensadas com três pontos na tabela. Agora, o Tricolor chega a 18 pontos e interrompe uma sequência de oito jogos sem vencer.

O jogo - Fortaleza x Vitória

A partida começou movimentada, com um Fortaleza enérgico, mas ainda se entendendo. Aos 6 minutos, foi o Vitória quem tentou. Cantalapiedra desarmou na intermediária e deixou Kayzer em condições, mas o atacante finalizou para fora.

A resposta tricolor veio em seguida: Bruno Pacheco avançou pela esquerda e cruzou para Mancuso, que bateu de primeira e viu a defesa salvar. Lance que se repetiu no jogo, pelo menos em intenções. Ambos os laterais foram muito participativos durante os 90 minutos.

O Vitória também chegou perto de abrir o placar. Aos 24, Erick cortou da ponta direita para o meio e finalizou no canto, obrigando João Ricardo a fazer grande defesa.

O primeiro gol do tricolor saiu aos 30 minutos: após disputa vencida por Mancuso, que estava novamente no campo ofensivo, Breno Lopes ficou com a bola e chutou cruzado no canto, sem chances para Lucas Arcanjo. Depois disso, o Leão do Pici, que vinha cedendo alguns espaços, passou a se defender melhor.

Logo no primeiro minuto da etapa final, o Fortaleza ampliou. Bruno Pacheco arrancou pelo lado esquerdo, passou sem ser incomodado pela marcação e finalizou com força dentro da área para marcar o segundo. O lance deu tranquilidade à equipe, que passou a administrar a vantagem com segurança. A partida ficou faltosa de ambos os lados.

O time baiano ainda tentou reagir, principalmente com Erick e Matheuzinho — que entrou na segunda etapa —, mas parou na defesa tricolor e em João Ricardo, que voltou a ser titular. Palermo, acelerado à beira do campo, manteve o time atento até o fim.

Taticamente, Palermo buscou intensidade, pediu para o time não reduzir o ritmo, fechou mais a equipe quando teve a vantagem e usou os laterais como peças-chave no ataque, não à toa originaram os gols. Por vezes, até mesmo fez o movimento de chute com os atacantes. A equipe ainda apresentou ajustes na origem das jogadas, com Pierre recuando entre os zagueiros para dar equilíbrio na saída de bola.

