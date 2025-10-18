Aniversariante, Fortaleza perde para Cruzeiro e segue em situação delicada na Série A

Aniversariante, Fortaleza perde para Cruzeiro e segue em situação delicada na Série AO próximo compromisso leonino é no sábado, 25, às 19h30min, quando recebe o Flamengo-RJ, na Arena Castelão, em mais um duelo contra um postulante ao título do torneio
O Fortaleza teve mais uma noite complicada na Série A do Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa, no Mineirão, em Belo Horizonte-MG, o Tricolor do Pici foi superado por 1 a 0, diante do Cruzeiro, pela 29ª rodada do torneio, neste sábado, 18, data que marca o aniversário do clube.
Sem motivos para comemorar, o Leão do Pici permanece na zona de rebaixamento e com situação ainda mais complicada. Atualmente, o time é o 18º colocado do torneio com apenas 24 pontos conquistados. A depender do fim da rodada, a distância para sair que atualmente é de sete, pode chegar a 10.
O próximo compromisso leonino é no sábado, 25, às 19h30min, quando recebe o Flamengo-RJ, na Arena Castelão, em mais um duelo contra um postulante ao título do torneio.
Cruzeiro 1x0 Fortaleza - O jogo
O Tricolor do Pici entrou em campo com um time recheado de desfalques no Mineirão. Martín Palermo, portanto, escalou uma equipe com algumas mudanças em relação ao duelo anterior contra o Vasco. Gazal, Pochettino e Bruno Pacheco, por exemplo, foram as principais novidades. No entanto, as alterações não surtiram efeito.
Logo aos dois minutos, a Raposa criou a primeira grande chance da partida. Cristian avançou pela esquerda, cruzou para Gabigol, mas o atacante cruzeirense, com o gol aberto, desperdiçou a oportunidade de inaugurar o marcador.
O Cruzeiro manteve maior posse de bola ao longo do jogo e rondava constantemente a área do Fortaleza, embora, até então, sem oferecer real perigo à meta defendida por Brenno.
Aos 12 minutos, veio o primeiro chute a gol do Fortaleza. Breno Lopes recebeu na intermediária, preferiu não tocar e arriscou o arremate, que terminou em defesa tranquila de Léo Aragão.
Com 20 minutos no relógio, o time mineiro abriu o placar. Arroyo partiu da direita para o centro e encontrou Cristian livre dentro da área. O meia dominou e finalizou com precisão, vencendo o goleiro tricolor.
No mais, o primeiro tempo transcorreu sem sustos para o Cruzeiro, que controlou as ações em casa. O Fortaleza, por outro lado, mostrou-se inoperante, sem poder de reação e repetindo as mesmas falhas defensivas e ofensivas das últimas partidas.
No retorno do segundo tempo, mesmo que leve, a postura tricolor foi outra. Com um pouco mais de vontade, mas, ainda assim, sem efetividade.
As entradas de Moisés e Pierre deram mais autonomia ao time de criar jogadas, triangulações e chegar com um certo perigo ao gol mineiro, apesar de apenas uma finalização, com Lucas Sasha, de fora da área.
De todo modo, não era um jogo muito aquém, no segundo tempo, como ocorreram em outros momentos ao longo do Brasileirão e da temporada em si. Porém, não foi suficiente e mais uma derrota foi somada na conta negativa do Fortaleza na competição nacional.