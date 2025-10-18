Aniversariante, Fortaleza perde para Cruzeiro e segue em situação delicada na Série A

Pierre e Lucas Romero disputam lance no jogo Cruzeiro x Fortaleza, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Matheus Amorim / Fortaleza EC

O Fortaleza teve mais uma noite complicada na Série A do Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa, no Mineirão, em Belo Horizonte-MG, o Tricolor do Pici foi superado por 1 a 0, diante do Cruzeiro, pela 29ª rodada do torneio, neste sábado, 18, data que marca o aniversário do clube. Sem motivos para comemorar, o Leão do Pici permanece na zona de rebaixamento e com situação ainda mais complicada. Atualmente, o time é o 18º colocado do torneio com apenas 24 pontos conquistados. A depender do fim da rodada, a distância para sair que atualmente é de sete, pode chegar a 10.

O próximo compromisso leonino é no sábado, 25, às 19h30min, quando recebe o Flamengo-RJ, na Arena Castelão, em mais um duelo contra um postulante ao título do torneio. Cruzeiro 1x0 Fortaleza - O jogo O Tricolor do Pici entrou em campo com um time recheado de desfalques no Mineirão. Martín Palermo, portanto, escalou uma equipe com algumas mudanças em relação ao duelo anterior contra o Vasco. Gazal, Pochettino e Bruno Pacheco, por exemplo, foram as principais novidades. No entanto, as alterações não surtiram efeito. Logo aos dois minutos, a Raposa criou a primeira grande chance da partida. Cristian avançou pela esquerda, cruzou para Gabigol, mas o atacante cruzeirense, com o gol aberto, desperdiçou a oportunidade de inaugurar o marcador. O Cruzeiro manteve maior posse de bola ao longo do jogo e rondava constantemente a área do Fortaleza, embora, até então, sem oferecer real perigo à meta defendida por Brenno.

Aos 12 minutos, veio o primeiro chute a gol do Fortaleza. Breno Lopes recebeu na intermediária, preferiu não tocar e arriscou o arremate, que terminou em defesa tranquila de Léo Aragão. Com 20 minutos no relógio, o time mineiro abriu o placar. Arroyo partiu da direita para o centro e encontrou Cristian livre dentro da área. O meia dominou e finalizou com precisão, vencendo o goleiro tricolor. No mais, o primeiro tempo transcorreu sem sustos para o Cruzeiro, que controlou as ações em casa. O Fortaleza, por outro lado, mostrou-se inoperante, sem poder de reação e repetindo as mesmas falhas defensivas e ofensivas das últimas partidas.