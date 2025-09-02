Fortaleza decide demitir técnico Renato Paiva após reunião

Fortaleza decide demitir técnico Renato Paiva após reuniãoO português deixa o Leão do Pici na vice-lanterna da Série A, com apenas 20% de aproveitamento em dez jogos disputados
A passagem do treinador Renato Paiva pelo Fortaleza chegou ao fim. Após reunião realizada nesta terça-feira, 2, a cúpula do Tricolor do Pici decidiu demitir o português, que encerrou seu vínculo 47 dias depois de assumir o comando da equipe. O Leão agora vai novamente ao mercado em busca de um novo nome para tentar salvar o clube do rebaixamento.
Paiva foi contratado com algumas missões difíceis. A primeira era substituir Juan Pablo Vojvoda, um dos maiores nomes da história do Fortaleza. A segunda, e mais importante: promover mudanças internas e protagonizar uma reação que tirasse o time da zona de rebaixamento da Série A. O objetivo principal, que era obter resultados em campo, não foi alcançado.
Foram dez partidas no comando do Leão, período em que Paiva conseguiu comemorar apenas uma vitória, diante do RB Bragantino. Nos demais confrontos, acumulou três empates — contra Vélez Sarsfield, pela Libertadores, Corinthians e Bahia — e seis derrotas, para Grêmio, Botafogo, Fluminense, novamente o Vélez, Mirassol e Internacional. Nesse recorte, o Tricolor marcou oito gols e sofreu 17.
Paiva encerra sua passagem no Fortaleza com 20% de aproveitamento
O desempenho representa apenas 20% de aproveitamento, sendo o quarto pior índice de um técnico do Fortaleza neste século — e o pior na Série A. Além disso, Renato Paiva deixou o Leão na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, com sete pontos de diferença para o primeiro time fora do Z-4, além de ter sido eliminado nas oitavas de final da Copa Libertadores.
O aproveitamento do ex-comandante do Fortaleza no século só é superior aos de Barbieri, Ferdinando Teixeira — em sua última passagem — e Márcio Fernandes. A diferença é que nenhum dos três chegou a completar os dez jogos feitos por Paiva nas sequências citadas. Os números do português foram piores, por exemplo, que os de Zé Ricardo (23%), em 2019, e Marcelo Chamusca (25%), em 2020.