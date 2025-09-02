Fortaleza decide demitir técnico Renato Paiva após reunião

Renato Paiva, técnico do Fortaleza / Crédito: FCO FONTENELE

A passagem do treinador Renato Paiva pelo Fortaleza chegou ao fim. Após reunião realizada nesta terça-feira, 2, a cúpula do Tricolor do Pici decidiu demitir o português, que encerrou seu vínculo 47 dias depois de assumir o comando da equipe. O Leão agora vai novamente ao mercado em busca de um novo nome para tentar salvar o clube do rebaixamento. Paiva foi contratado com algumas missões difíceis. A primeira era substituir Juan Pablo Vojvoda, um dos maiores nomes da história do Fortaleza. A segunda, e mais importante: promover mudanças internas e protagonizar uma reação que tirasse o time da zona de rebaixamento da Série A. O objetivo principal, que era obter resultados em campo, não foi alcançado.