Fortaleza diminui chance de rebaixamento para 80,2% após vitória sobre o Flamengo

Cálculo da UFMG indica redução de 10,2 pontos percentuais no risco de queda do Fortaleza, que fica a quatro pontos do Santos na tabela da Série A do Brasileirão / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

A vitória do Fortaleza sobre o Flamengo por 1 a 0 na Arena Castelão, pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, resultou em uma redução da probabilidade de rebaixamento da equipe para a segunda divisão, conforme cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O índice de queda do Leão, que era de 90,4% na rodada anterior, diminuiu 10,2 pontos percentuais, ficando em 80,2%. Com o resultado, o time de Martín Palermo chegou aos 27 pontos em 29 partidas disputadas, subindo para a 18ª posição na tabela de classificação. O gol da vitória contra o vice-líder do campeonato foi marcado por Breno Lopes.