Fortaleza diminui chance de rebaixamento para 80,2% após vitória sobre o Flamengo

Fortaleza diminui chance de rebaixamento para 80,2% após vitória sobre o FlamengoCálculo da UFMG indica redução de 10,2 pontos percentuais no risco de queda do Leão, que fica a quatro pontos do Santos na tabela da Série A do Brasileirão
A vitória do Fortaleza sobre o Flamengo por 1 a 0 na Arena Castelão, pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, resultou em uma redução da probabilidade de rebaixamento da equipe para a segunda divisão, conforme cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O índice de queda do Leão, que era de 90,4% na rodada anterior, diminuiu 10,2 pontos percentuais, ficando em 80,2%.
Com o resultado, o time de Martín Palermo chegou aos 27 pontos em 29 partidas disputadas, subindo para a 18ª posição na tabela de classificação. O gol da vitória contra o vice-líder do campeonato foi marcado por Breno Lopes.
O Fortaleza agora se encontra a quatro pontos de distância do Santos, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. O Leão também persegue o Vitória, que possui a mesma pontuação do Santos, após ter perdido para o Corinthians nesse sábado, 25. O Juventude, adversário direto na briga contra a queda, ainda entra em campo neste domingo, 26, para enfrentar o Grêmio – e em caso de vitória pode devolver o Fortaleza para a vice-lanterna.
O Santos, por sua vez, também joga neste domingo e enfrenta o Botafogo no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O empate ou uma vitória da equipe paulista pode ampliar a diferença de pontos em relação ao Fortaleza.
Pelo lado do Flamengo, a derrota impediu que o clube carioca assumisse a liderança provisória da Série A. A equipe depende de um tropeço do Palmeiras, que joga contra o Cruzeiro, para não ver a distância aumentar no topo da tabela.
O próximo compromisso do Fortaleza na Série A será justamente contra o Santos, no próximo sábado, 1º de novembro, na Vila Belmiro.