Palermo exalta entrega e garante que Fortaleza lutará "até o final" contra o rebaixamento

Palermo exalta entrega e garante que Fortaleza lutará "até o final" contra o rebaixamentoApós vitória sobre o Flamengo, que diminuiu o índice de queda para 80,2% segundo a UFMG, treinador atribui o feito à dedicação dos atletas e projeta confronto direto contra o Santos
A vitória do Fortaleza por 1 a 0 sobre o Flamengo na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, não apenas impulsionou a equipe na tabela, mas também fez com que a probabilidade de rebaixamento do clube caísse mais de 10 pontos percentuais, para 80,2%, conforme dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Após o triunfo, o técnico Martín Palermo minimizou sua contribuição e exaltou o "compromisso total" dos jogadores na luta para permanecer na Série A.
Em coletiva pós-jogo, Palermo atribuiu o resultado à dedicação do elenco. "Eu não fiz muito, foram os jogadores que fizeram o que vejo no dia a dia, como se preparam, como treinam, e fizeram um esforço que creio que é para elogiá-los diante de um rival como é o Flamengo", declarou.
Leia mais
O técnico argentino destacou que o triunfo representou uma vitória de espírito da equipe. "O orgulho é ver a entrega, ver como lhes pedi que se entregassem, que dessem tudo de si. Os jogadores demonstraram isso, essa entrega, esse compromisso", afirmou Palermo, garantindo que a mentalidade de luta será mantida.
"É a confiança e ser repetitivo semana a semana que a equipe não está entregue, que a equipe vai seguir tentando até o final", pontuou.
Eficácia ofensiva e solidez defensiva
Palermo evidenciou ainda que a equipe soube ser eficaz no ataque. Segundo ele, em comparação ao jogo anterior contra o Cruzeiro, o time conseguiu converter em gol uma das poucas situações criadas, o que permitiu "manejar a partida". A solidez defensiva também foi citada como ponto crucial para anular o vice-líder, que possui um dos ataques mais fortes do país.
"Voltar a não tomar gols foi importante, a defesa esteve muito, muito concentrada, muito sólida. Os primeiros defensores eram nossos atacantes, os volantes, em um contágio grupal de dobrar o esforço", disse o técnico.
Próximos passos na luta contra o rebaixamento
Com a vitória, o Fortaleza subiu para a 18ª posição e soma 27 pontos, ficando a quatro pontos do Santos, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O próximo compromisso do Leão será justamente contra o time paulista, no sábado, 1º de novembro, na Vila Belmiro.
Martín Palermo salientou que a vitória obtida já é passado e que o foco deve ser total no próximo adversário, considerado um duelo "mais que importante". "Não podemos nos conformar com este resultado porque ainda resta muito pela frente. Não podemos pensar no Clássico contra o Ceará se não devemos pensar primeiro no Santos", finalizou o técnico.