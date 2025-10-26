Palermo exalta entrega e garante que Fortaleza lutará "até o final" contra o rebaixamento

Martín Palermo, técnico do Fortaleza, destacou em coletiva de imprensa a importância da entrega da equipe para vencer o Flamengo por 1 a 0 na Arena Castelão pela Série A do Campeonato Brasileiro 2025 / Crédito: Fco Fontenele/O POVO

A vitória do Fortaleza por 1 a 0 sobre o Flamengo na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, não apenas impulsionou a equipe na tabela, mas também fez com que a probabilidade de rebaixamento do clube caísse mais de 10 pontos percentuais, para 80,2%, conforme dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Após o triunfo, o técnico Martín Palermo minimizou sua contribuição e exaltou o "compromisso total" dos jogadores na luta para permanecer na Série A. Em coletiva pós-jogo, Palermo atribuiu o resultado à dedicação do elenco. "Eu não fiz muito, foram os jogadores que fizeram o que vejo no dia a dia, como se preparam, como treinam, e fizeram um esforço que creio que é para elogiá-los diante de um rival como é o Flamengo", declarou.