Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza fica a 5 pontos de sair do Z-4 após empate do Santos com Botafogo

Fortaleza fica a 5 pontos de sair do Z-4 após empate do Santos com Botafogo

Na próxima rodada, o Leão enfrenta justamente o Peixe, em confronto direto, no sábado, 1º, às 16 horas, na Vila Belmiro
Autor João Pedro Oliveira
Autor
João Pedro Oliveira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fortaleza ganhou outro pequeno respiro na luta contra o rebaixamento após o empate em 2 a 2 entre Santos e Botafogo, neste domingo, 26, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O resultado manteve o Peixe com 32  pontos, na 16ª posição, e deixou o Leão, com 27, a cinco pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Os gols da partida entre cariocas e paulistas foram marcados por Joaquín Correa, duas vezes, para o Glorioso, e por Barreal e Souza, para o time comandado por Juan Pablo Vojvoda.

Leia mais

Na próxima rodada, o Fortaleza enfrenta justamente o Santos, em confronto direto, no sábado, 1º, às 16 horas, na Vila Belmiro. Uma vitória em solo paulista pode reduzir a diferença das equipes para apenas dois pontos.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar