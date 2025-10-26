Fortaleza fica a 5 pontos de sair do Z-4 após empate do Santos com Botafogo

Na próxima rodada, o Leão enfrenta justamente o Peixe, em confronto direto, no sábado, 1º, às 16 horas, na Vila Belmiro

O Fortaleza ganhou outro pequeno respiro na luta contra o rebaixamento após o empate em 2 a 2 entre Santos e Botafogo, neste domingo, 26, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O resultado manteve o Peixe com 32 pontos, na 16ª posição, e deixou o Leão, com 27, a cinco pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Os gols da partida entre cariocas e paulistas foram marcados por Joaquín Correa, duas vezes, para o Glorioso, e por Barreal e Souza, para o time comandado por Juan Pablo Vojvoda.