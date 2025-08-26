A situação dos jogadores afastados do elenco do Fortaleza

Volante Emmanuel Martínez no jogo Fortaleza x Bucaramanga, no Castelão, pela Copa Libertadores 2025 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Fora dos planos do técnico Renato Paiva desde a última quinta-feira, 21, o quinteto de jogadores afastados do Fortaleza tem seguido rotina de treinos na sede do clube, mas ainda com futuro indefinido, já que há empecilhos para eventuais negociações de saída. O goleiro Magrão, os volantes Zé Welison, Martínez e Rodrigo e o atacante Deyverson têm trabalhado no Pici, mas não serão utilizados pelo treinador, que optou por "emagrecer" o elenco — Ryan Guilherme foi negociado com o Cruzeiro. O limite de jogos no Brasileirão, a proximidade do fim das janelas de transferências e até lesão podem dificultar as saídas.

Zé Welison, por sua vez, até virou alvo do Athletico-PR, que disputa a Segundona, mas as conversas não avançaram. Deyverson, que não pode atuar por um clube brasileiro em 2025, tem condições legais de se transferir para uma equipe em que a temporada tenha começado no segundo semestre. Deyverson e Zé Welison têm contrato com o Fortaleza até o fim de 2026, enquanto Martínez tem vínculo até junho de 2027.

Janelas próximas do fim Além disso, o período de transferências nos maiores centros do futebol estão perto de se encerrar. Na América do Sul, por exemplo, apenas Argentina (até sábado, 30) e Uruguai (até a próxima segunda-feira, 1º) estão com janelas abertas, além do Brasil. Nos principais mercados da Europa, os prazos para contratação vão até segunda, 1º, ou terça-feira, 2, da próxima semana. Portugal e Grécia são algumas das exceções, com janelas até os dias 15 e 12 de setembro, respectivamente. Já na Arábia Saudita, o período para chegada de reforços segue até 23 de setembro. Os casos de Magrão e Rodrigo Por outro lado, Magrão e Rodrigo representam um outro tipo de dificuldade para o Fortaleza, que é de encontrar oportunidades de mercado para encaixá-los. O arqueiro tem vínculo até o fim de 2026, enquanto o meio-campista assinou contrato até 2028.