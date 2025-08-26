A situação dos jogadores afastados do elenco do Fortaleza

Limite de jogos, lesão e janelas no fim: a situação dos jogadores afastados do FortalezaCasos de Zé Welison, Martínez e Deyverson têm peculiaridades que podem dificultar negociações. Magrão e Rodrigo também estão fora dos planos
Fora dos planos do técnico Renato Paiva desde a última quinta-feira, 21, o quinteto de jogadores afastados do Fortaleza tem seguido rotina de treinos na sede do clube, mas ainda com futuro indefinido, já que há empecilhos para eventuais negociações de saída.
O goleiro Magrão, os volantes Zé Welison, Martínez e Rodrigo e o atacante Deyverson têm trabalhado no Pici, mas não serão utilizados pelo treinador, que optou por "emagrecer" o elenco — Ryan Guilherme foi negociado com o Cruzeiro. O limite de jogos no Brasileirão, a proximidade do fim das janelas de transferências e até lesão podem dificultar as saídas.
Zé Welison, Martínez e Deyverson já ultrapassaram a marca de sete jogos na Série A, o que inviabiliza atuar por outra equipe na atual edição da competição. Desta forma, a opção nacional para os meio-campistas seria a Série B — Deyverson não poderia, pelo regulamento da Fifa —, mas o mercado dos jogadores e o patamar salarial dificultam uma transação.
Martínez, além disso, está lesionado. O camisa 8 sofreu um edema no músculo posterior da coxa esquerda na derrota por 2 a 0 para o Vélez Sarsfield, na eliminação da Libertadores, e está sob os cuidados do departamento médico. A condição clínica do argentino, que tem previsão de volta em cerca de três semanas, pode ser um entrave no mercado da bola.
Zé Welison, por sua vez, até virou alvo do Athletico-PR, que disputa a Segundona, mas as conversas não avançaram. Deyverson, que não pode atuar por um clube brasileiro em 2025, tem condições legais de se transferir para uma equipe em que a temporada tenha começado no segundo semestre.
Deyverson e Zé Welison têm contrato com o Fortaleza até o fim de 2026, enquanto Martínez tem vínculo até junho de 2027.
Janelas próximas do fim
Além disso, o período de transferências nos maiores centros do futebol estão perto de se encerrar. Na América do Sul, por exemplo, apenas Argentina (até sábado, 30) e Uruguai (até a próxima segunda-feira, 1º) estão com janelas abertas, além do Brasil.
Nos principais mercados da Europa, os prazos para contratação vão até segunda, 1º, ou terça-feira, 2, da próxima semana. Portugal e Grécia são algumas das exceções, com janelas até os dias 15 e 12 de setembro, respectivamente. Já na Arábia Saudita, o período para chegada de reforços segue até 23 de setembro.
Os casos de Magrão e Rodrigo
Por outro lado, Magrão e Rodrigo representam um outro tipo de dificuldade para o Fortaleza, que é de encontrar oportunidades de mercado para encaixá-los. O arqueiro tem vínculo até o fim de 2026, enquanto o meio-campista assinou contrato até 2028.
O goleiro disputou apenas três jogos no ano, todos pela Série A, e estava no Rio Ave, de Portugal, antes de retornar ao Pici, em 2021. Há possibilidades, portanto, tanto no Brasil quanto no exterior.
Já o volante, que tem currículo mais extenso, era um dos destaques do Maringá-PR e foi contratado por R$ 4 milhões pelo Leão, mas atuou apenas duas vezes, ainda sob o comando de Vojvoda.