Fortaleza anuncia volante Rodrigo, ex-Maringá, até 2028

Última contratação do Fortaleza nesta janela de transferências, Rodrigo foi anunciado oficialmente pelo clube / Crédito: Reprodução / Fortaleza

Já regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o volante Rodrigo foi anunciado oficialmente pelo Fortaleza na noite da última sexta-feira, 11. O contrato do jogador, que estava no Maringá-PR, é válido até a temporada de 2028. Para contratar o meio-campista, o Tricolor do Pici desembolsou R$ 4 milhões por 60% dos direitos econômicos do atleta junto ao clube paranaense, ao qual ele pertencia — conforme apuração do Esportes O POVO e confirmação do próprio Fortaleza na nota de oficialização.