Fortaleza tem apenas 20% de aproveitamento em cruzamentos com Paiva no comando

Devido à baixa produção ofensiva, ao longo dos últimos embates, o Fortaleza tem recorrido exacerbadamente às tentativas de cruzamento. Somente no duelo contra o Mirassol, o time alçou 45 bolas à área adversária, mas apenas seis chegaram ao destino. Esse aproveitamento, contudo, não se restringe a essa partida.

Na derrota por 1 a 0 para o Mirassol , o Fortaleza não conseguiu marcar gols pela quarta vez nos últimos cinco jogos. Nas nove partidas de Paiva à frente do Tricolor do Pici, a equipe marcou somente sete tentos. Esses números posicionam o Leão como o 3º pior ataque da Série A deste ano — empatado com Grêmio e Ceará, todos com 19 gols anotados.

“A média da equipe é baixa, a nível de altura. Não há como fugir, é 1,78m a média da equipe e nós não podemos fugir desta situação. Agora, isso também não justifica tudo, obviamente há movimentações, mas é o momento em que tu jogas contra adversários que têm, por exemplo, hoje (contra o Mirassol) era uma envergadura e uma altura muito alta”, pontuou Paiva na coletiva após o revés contra o Mirassol.

Desde a chegada do técnico português, o Fortaleza cruzou 172 bolas nas áreas rivais, tendo concluído apenas 20,3% delas (35). Para efeito de comparação, no mesmo período, o Juventude, — equipe que menos acerta cruzamentos na Série A deste ano, com média de 3,1 por partida — obteve 22,5% de aproveitamento.

Com tais números, a média de cruzamentos certos do Fortaleza piorou em relação ao seu desempenho geral na elite do futebol nacional. Atualmente, o Tricolor é a 9ª equipe que mais acerta cruzamentos na Série A — com 4,6 por partida. No recorte da equipe com Paiva, a média é de 3,8 acertos por jogo, o que colocaria o time como o 2º pior do campeonato nesse fundamento.