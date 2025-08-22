Deyverson não pode atuar por outro clube em 2025? Entenda regulamento da Fifa

Deyverson não pode atuar por outro clube em 2025? Entenda regulamento da FifaAtacante tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2026, mas está fora dos planos de Renato Paiva. Transferência para outro continente é uma alternativa
Fora dos planos do Fortaleza para a sequência da temporada, o atacante Deyverson poderá por um terceiro clube em 2025? O Esportes O POVO consultou o regulamento da Fifa para entender a situação do camisa 18, que tem contrato com o Leão até o fim de 2026.
O Regulamento de Status e Transferências de Jogadores (RSTP, na sigla em inglês) da entidade máxima do futebol estabelece que um atleta pode ser registrado, no máximo, por três clubes durante uma temporada, mas "só está elegível para disputar partidas oficiais por dois clubes". Em 2025, Deyverson já atuou por Atlético-MG e Fortaleza.
A Fifa, porém, estabelece uma exceção: se o atleta se transferir para associações "com temporadas sobrepostas (ou seja, início da temporada no verão/outono em oposição ao inverno/primavera)". A temporada do Brasil começa em janeiro e vai até dezembro, enquanto os calendários europeu e saudita, por exemplo, vão de agosto a maio.
Neste caso, portanto, Deyverson poderia se transferir para uma equipe do Velho Continente ou da Arábia Saudita, por exemplo, ou de outros centros que tenham um calendário diferente do futebol brasileiro. É a brecha permitida pela Fifa para um jogador estar "elegível para jogar partidas oficiais por um terceiro clube durante a temporada em questão".
O Fortaleza, portanto, pode tentar negociar o atacante no mercado da bola com equipes que estão começando a temporada neste período, com as devidas janelas de transferências abertas. O Tricolor pagou R$ 5,1 milhões ao Atlético-MG para adquirir Deyverson.
Nessa quinta-feira, 21, o técnico Renato Paiva e a diretoria do Leão decidiram enxugar o elenco e não contam com seis jogadores: o goleiro Magrão, os meio-campistas Zé Welison, Rodrigo, Martínez e Ryan Guilherme e o próprio Deyverson.
E o caso Lelê?
Neste ano, o atacante Lelê, que estava no Ceará por empréstimo do Fluminense, seria negociado com o Nagoya Grampus, do Japão. A Fifa, porém, não permitiu a transação, porque o centroavante tinha atuar pelo Tricolor das Laranjeiras e pelo Alvinegro.
A diferença para o caso de Deyverson é que a temporada no Japão segue o mesmo calendário do futebol brasileiro, indo do início ao fim do ano. Portanto, não se encaixaria na exceção existente no regulamento da entidade.
Veja o que diz o artigo do regulamento da Fifa:
- "Jogadores podem ser registrados por, no máximo, três clubes durante uma temporada. Nesse período, um jogador só está elegível para disputar partidas oficiais por dois clubes. Como exceção a essa regra, um jogador que se transfira entre dois clubes pertencentes a associações com temporadas sobrepostas (ou seja, início da temporada no verão/outono em oposição ao inverno/primavera) pode ser elegível para jogar partidas oficiais por um terceiro clube durante a temporada em questão, desde que tenha cumprido integralmente suas obrigações contratuais com os clubes anteriores e que sejam respeitadas as disposições relativas aos períodos de registro (artigo 6) e à duração mínima de um contrato (artigo 18, parágrafo 2)"