Deyverson não pode atuar por outro clube em 2025? Entenda regulamento da Fifa

FORTALEZA,CEARÁ, BRASIL,20-04-2025: Deyverson em Fortaleza x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro Serie A na Arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Fora dos planos do Fortaleza para a sequência da temporada, o atacante Deyverson poderá por um terceiro clube em 2025? O Esportes O POVO consultou o regulamento da Fifa para entender a situação do camisa 18, que tem contrato com o Leão até o fim de 2026. O Regulamento de Status e Transferências de Jogadores (RSTP, na sigla em inglês) da entidade máxima do futebol estabelece que um atleta pode ser registrado, no máximo, por três clubes durante uma temporada, mas "só está elegível para disputar partidas oficiais por dois clubes". Em 2025, Deyverson já atuou por Atlético-MG e Fortaleza.

Atacante Deyverson comemora gol no jogo Bucaramanga x Fortaleza, no Estádio Américo Montanini, pela Copa Libertadores 2025 Crédito: RAUL ARBOLEDA / AFP Nessa quinta-feira, 21, o técnico Renato Paiva e a diretoria do Leão decidiram enxugar o elenco e não contam com seis jogadores: o goleiro Magrão, os meio-campistas Zé Welison, Rodrigo, Martínez e Ryan Guilherme e o próprio Deyverson. E o caso Lelê? Neste ano, o atacante Lelê, que estava no Ceará por empréstimo do Fluminense, seria negociado com o Nagoya Grampus, do Japão. A Fifa, porém, não permitiu a transação, porque o centroavante tinha atuar pelo Tricolor das Laranjeiras e pelo Alvinegro.