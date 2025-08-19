Fortaleza joga mal, perde para o Vélez e se despede da Libertadores nas oitavas

Com a eliminação continental, a equipe cearense volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde ocupa a 19ª colocação

Com o resultado negativo, a equipe cearense volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde ocupa a 19ª colocação. O próximo compromisso do Tricolor será no domingo, 24, diante do Mirassol, na Arena Castelão.

O Fortaleza está eliminado da Libertadores da América. Nesta terça-feira, 19, no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires (ARG), o Leão do Pici foi derrotado pelo Vélez Sarsfield por 2 a 0 em duelo de volta das oitavas de final do torneio continental.

Vélez Sarsfield 2x0 Fortaleza: o jogo

Debaixo de muita chuva em Buenos Aires, o time tricolor iniciou a partida tentando impor pressão ante os argentinos, mas viu o adversário ser mais efetivo e abrir o marcador logo cedo. Aos seis minutos, Gómez cruzou na medida e Carrizo subiu para cabecear e balançar as redes.

Em resposta, o Tricolor arriscou com duas finalizações de Marinho. No entanto, tudo piorou aos 27 minutos, quando Deyverson cometeu erro grave na de saída de bola. Na sequência da jogada, Galván dominou dentro da área e finalizou para ampliar a vantagem do time da casa.

Em desvantagem, o Fortaleza mostrou clara apatia no final da primeira etapa e pouco chegou na área do time argentino. Os últimos minutos, por sinal, ficaram marcados por faltas e cartões amarelos.

Incomodado com o desempenho apresentado, o técnico Renato Paiva promoveu as entradas de Herrera, Lucero e Allanzinho na volta para o segundo tempo. A tentativa até surtiu efeito com boas chegadas, especialmente após Prior acertar o travessão, mas não foi suficiente para o Leão impor uma pressão.