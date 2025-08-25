Fortaleza tem a 2ª pior defesa e o 4º pior ataque do Brasileirão 2025; veja números

Fortaleza tem a 2ª pior defesa e o 4º pior ataque do Brasileirão 2025; veja númerosTime tricolor vive drama na Série A e ocupa a 19ª colocação da tabela, com apenas 15 pontos somados em 20 jogos disputados
Dono de uma das piores campanhas da Série A 2025, o Fortaleza sofreu mais uma derrota nesse domingo, 24. Atuando diante do seu torcedor, na Arena Castelão, o Leão do Pici jogou mal e foi superado pelo Mirassol por 1 a 0, em duelo da 21ª rodada da competição nacional.
A atuação ruim ante o time paulista, por sinal, só aumenta a coleção de partidas abaixo do esperado do Tricolor no Brasileirão. No certame, a equipe cearense detém o título de segunda pior defesa, com 32 gols sofridos, e quarto pior ataque, com apenas 19 tentos marcados.
Leia mais
No setor defensivo, o Leão só perde para o Juventude, que foi vazado 41 vezes. O Papo, inclusive, também está na zona de rebaixamento, onde é 18º com 18 pontos — três a mais que os tricolores. Já no ataque, o Fortaleza fica à frente apenas de Vitória, Juventude e Sport.
Fortaleza na Série A
Com mais um resultado negativo, o time tricolor segue afundado na zona de rebaixamento do Brasileirão 2025. Atualmente, a equipe ocupa apenas a 19ª colocação na tabela, com 15 pontos somados em 20 jogos disputados. A distância para o Vasco, 16º lugar, é de quatro pontos.