Athletico-PR sinaliza proposta pela contratação de Zé Welison, do Fortaleza

Athletico-PR sinaliza proposta pela contratação de Zé Welison, do FortalezaRecentemente, o Furacão chegou a ficar próximo de acertar com Lucas Sasha, mas o volante optou por renovar com o Tricolor
Com pouco espaço no atual momento do Fortaleza, Zé Welison entrou na mira do Athletico-PR, que sinalizou uma proposta. O Furacão disputa a Série B do Campeonato Brasileiro e procura um volante no mercado da bola, tendo o camisa 17 tricolor como uma opção. A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal 3 Pontos e confirmada pelo Esportes O POVO.
Semanas atrás, o Athletico chegou a ficar próximo de um acerto com outro volante do elenco do Fortaleza: Lucas Sasha. Naquela ocasião, o time paranaense se mostrou disposto a comprá-lo em definitivo, mas o Leão convenceu o jogador a ficar e renovou seu contrato até o final de 2026.
Agora, a bola da vez no Furacão é Zé Welison. O volante tem tido pouca minutagem na atual temporada, tanto com o ex-técnico do Leão, Vojvoda, no primeiro semestre, quanto neste início de trabalho com Renato Paiva. O camisa 17, inclusive, chegou a ser procurado recentemente pelo Vitória, mas as tratativas não tiveram um desfecho positivo.
Na Série A, Zé Welison já completou a marca de sete partidas, o que o impede de atuar por outra equipe da elite nacional nesta temporada. As opções do volante, portanto, ficam voltadas para times de divisões inferiores ou do exterior. Vale ressaltar que o jogador tem vínculo contratual com o Leão até o fim de 2026.
Momento do Athletico na Série B não é positivo
Apesar do Athletico-PR ter se classificado às quartas de final da Copa do Brasil - feito conquistado após eliminar o São Paulo nos pênaltis -, a fase do time na Segundona não é bom. No torneio, o Furacão ocupa apenas a 11ª colocação, com 26 pontos, sete a menos que a Chapecoense, que é o quarto lugar. A equipe ainda amarga cinco jogos seguidos sem vitórias no certame.
Com Afonso Ribeiro.