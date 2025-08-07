Athletico-PR sinaliza proposta pela contratação de Zé Welison, do Fortaleza

Volante Zé Welison no jogo Fortaleza x Sportivo Trinidense, no Castelão, pela Copa Sul-Americana 2024 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Com pouco espaço no atual momento do Fortaleza, Zé Welison entrou na mira do Athletico-PR, que sinalizou uma proposta. O Furacão disputa a Série B do Campeonato Brasileiro e procura um volante no mercado da bola, tendo o camisa 17 tricolor como uma opção. A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal 3 Pontos e confirmada pelo Esportes O POVO. Semanas atrás, o Athletico chegou a ficar próximo de um acerto com outro volante do elenco do Fortaleza: Lucas Sasha. Naquela ocasião, o time paranaense se mostrou disposto a comprá-lo em definitivo, mas o Leão convenceu o jogador a ficar e renovou seu contrato até o final de 2026.