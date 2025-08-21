Além de Deyverson e Zé Welison, Paiva afasta Martínez e outros dois do Fortaleza

Volante Emmanuel Martínez no jogo Fortaleza x Bucaramanga, no Castelão, pela Copa Libertadores 2025 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Além de Deyverson, Zé Welison e Magrão, o técnico Renato Paiva afastou outros três jogadores do elenco do Fortaleza: os meio-campistas Emmanuel Martínez, Rodrigo Santos e Ryan Guilherme. Todos os seis atletas não fazem mais parte dos planos do comandante português e estão liberados para ouvir propostas de outros clubes no mercado da bola. A informação foi dada inicialmente pela ESPN e confirmada pelo Esportes O POVO. Martínez chegou ao Tricolor do Pici em abril de 2024 e custou R$ 8 milhões, em negociação junto ao América-MG. Com vínculo até o final de 2027, o argentino chegou a ter espaço com o técnico Vojvoda na temporada passada e também na atual, mas oscilou entre bons e maus momentos. Diante da reformulação no meio-campo do Leão, o camisa 8 passou a não fazer parte dos planos de Paiva.