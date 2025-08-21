Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Além de Deyverson e Zé Welison, Paiva afasta Martínez e outros dois do Fortaleza

Além de Deyverson e Zé Welison, Paiva afasta Martínez e outros dois do Fortaleza

Ao todo, seis jogadores foram comunicados pelo técnico Renato Paiva que não fazem mais parte dos planos do clube
Autor Mateus Moura
Autor
Mateus Moura Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Além de Deyverson, Zé Welison e Magrão, o técnico Renato Paiva afastou outros três jogadores do elenco do Fortaleza: os meio-campistas Emmanuel Martínez, Rodrigo Santos e Ryan Guilherme. Todos os seis atletas não fazem mais parte dos planos do comandante português e estão liberados para ouvir propostas de outros clubes no mercado da bola. A informação foi dada inicialmente pela ESPN e confirmada pelo Esportes O POVO.

Martínez chegou ao Tricolor do Pici em abril de 2024 e custou R$ 8 milhões, em negociação junto ao América-MG. Com vínculo até o final de 2027, o argentino chegou a ter espaço com o técnico Vojvoda na temporada passada e também na atual, mas oscilou entre bons e maus momentos. Diante da reformulação no meio-campo do Leão, o camisa 8 passou a não fazer parte dos planos de Paiva.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Leia mais

Rodrigo Santos, por outro lado, foi contratado neste ano por R$ 4 milhões, vindo do Maringá. O volante de 24 anos, entretanto, atuou em apenas duas partidas com a camisa do Fortaleza, totalizando 15 minutos em campo. O atleta precisou tratar uma lesão no Pici e, quando se recuperou, não teve espaço com Vojvoda nem com Renato Paiva. O vínculo do atleta com o time cearense vai até 2028.

Já Ryan Guilherme retornou ao Fortaleza a pedido do ex-treinador da equipe, Vojvoda. O jovem, que pertence ao clube e convivia com consecutivos empréstimos, estava atuando no futebol português. No Pici, porém, não foi aproveitado e voltou a virar opção de negócio no mercado da bola. Recentemente, o volante abriu negociações com o Royal Antwerp, da Bélgica, mas o desfecho não foi positivo.

Renato Paiva justifica afastamento de jogadores

Em vídeo publicado pelo Fortaleza nesta quinta-feira, 21, o técnico Renato Paiva justificou o afastamento de jogadores. Segundo o português, a decisão visa “enxugar” o número de atletas do elenco, além de questões técnicas e táticas.

“Decidimos enxugar o elenco. A chegada desses jogadores (os reforços) vai alargar muito o número de jogadores, o que prejudica a minha forma de treinar e a preparação da equipe para os próximos jogos. Eu preciso ter menos jogadores, mas aqueles que eu entendo que são importantes para a forma de jogar agora e para o que o clube precisa agora. Nós temos que estar focados naquilo que é importante, que é vencer jogos na Série A”, comentou.

"São jogadores para os quais eu olho e não vejo opção para jogar. São bons profissionais e devem procurar opções em outras realidades e em outros clubes, pois aqui, comigo, não vão jogar tanto. E ficar aqui no clube só treinando não ajuda. Não ajuda a nós, nem a eles", disse Renato Paiva em determinado momento do vídeo.

Com Fernando Graziani.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar