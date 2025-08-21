Além de Deyverson e Zé Welison, Paiva afasta Martínez e outros dois do Fortaleza

Além de Deyverson e Zé Welison, Paiva afasta Martínez e outros dois do FortalezaAo todo, seis jogadores foram comunicados pelo técnico Renato Paiva que não fazem mais parte dos planos do clube
Além de Deyverson, Zé Welison e Magrão, o técnico Renato Paiva afastou outros três jogadores do elenco do Fortaleza: os meio-campistas Emmanuel Martínez, Rodrigo Santos e Ryan Guilherme. Todos os seis atletas não fazem mais parte dos planos do comandante português e estão liberados para ouvir propostas de outros clubes no mercado da bola. A informação foi dada inicialmente pela ESPN e confirmada pelo Esportes O POVO.
Martínez chegou ao Tricolor do Pici em abril de 2024 e custou R$ 8 milhões, em negociação junto ao América-MG. Com vínculo até o final de 2027, o argentino chegou a ter espaço com o técnico Vojvoda na temporada passada e também na atual, mas oscilou entre bons e maus momentos. Diante da reformulação no meio-campo do Leão, o camisa 8 passou a não fazer parte dos planos de Paiva.
Rodrigo Santos, por outro lado, foi contratado neste ano por R$ 4 milhões, vindo do Maringá. O volante de 24 anos, entretanto, atuou em apenas duas partidas com a camisa do Fortaleza, totalizando 15 minutos em campo. O atleta precisou tratar uma lesão no Pici e, quando se recuperou, não teve espaço com Vojvoda nem com Renato Paiva. O vínculo do atleta com o time cearense vai até 2028.
Já Ryan Guilherme retornou ao Fortaleza a pedido do ex-treinador da equipe, Vojvoda. O jovem, que pertence ao clube e convivia com consecutivos empréstimos, estava atuando no futebol português. No Pici, porém, não foi aproveitado e voltou a virar opção de negócio no mercado da bola. Recentemente, o volante abriu negociações com o Royal Antwerp, da Bélgica, mas o desfecho não foi positivo.
Renato Paiva justifica afastamento de jogadores
Em vídeo publicado pelo Fortaleza nesta quinta-feira, 21, o técnico Renato Paiva justificou o afastamento de jogadores. Segundo o português, a decisão visa “enxugar” o número de atletas do elenco, além de questões técnicas e táticas.
“Decidimos enxugar o elenco. A chegada desses jogadores (os reforços) vai alargar muito o número de jogadores, o que prejudica a minha forma de treinar e a preparação da equipe para os próximos jogos. Eu preciso ter menos jogadores, mas aqueles que eu entendo que são importantes para a forma de jogar agora e para o que o clube precisa agora. Nós temos que estar focados naquilo que é importante, que é vencer jogos na Série A”, comentou.
"São jogadores para os quais eu olho e não vejo opção para jogar. São bons profissionais e devem procurar opções em outras realidades e em outros clubes, pois aqui, comigo, não vão jogar tanto. E ficar aqui no clube só treinando não ajuda. Não ajuda a nós, nem a eles", disse Renato Paiva em determinado momento do vídeo.
Com Fernando Graziani.