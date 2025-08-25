Bareiro, do Fortaleza, pede desculpas após pênalti perdido: "Me sinto péssimo"

Atacante argentino utilizou as redes sociais para pedir desculpas aos torcedores pelo erro. Time foi derrotado pelo Mirassol por 1 a 0 na Arena Castelão

Depois de desperdiçar o pênalti que poderia mudar o rumo do duelo contra o Mirassol, o centroavante Adam Bareiro, do Fortaleza, utilizou as redes sociais para pedir desculpas aos torcedores pelo erro que influenciou diretamente na derrota leonina.

“Peço desculpas aos meus companheiros e ao povo de Fortaleza. Sou o primeiro que quer sair dessa situação e vim para ajudar. Cometi um erro hoje e me sinto péssimo por isso. Não peço perdão, mas vou dar minha vida pelos meus companheiros e pelo clube do qual faço parte, porque ninguém merece esse momento”, escreveu o atleta nos stories do Instagram na noite desse domingo, 24.