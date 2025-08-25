Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bareiro, do Fortaleza, pede desculpas após pênalti perdido: "Me sinto péssimo"

Atacante argentino utilizou as redes sociais para pedir desculpas aos torcedores pelo erro. Time foi derrotado pelo Mirassol por 1 a 0 na Arena Castelão
Autor João Pedro Oliveira
Depois de desperdiçar o pênalti que poderia mudar o rumo do duelo contra o Mirassol, o centroavante Adam Bareiro, do Fortaleza, utilizou as redes sociais para pedir desculpas aos torcedores pelo erro que influenciou diretamente na derrota leonina.

“Peço desculpas aos meus companheiros e ao povo de Fortaleza. Sou o primeiro que quer sair dessa situação e vim para ajudar. Cometi um erro hoje e me sinto péssimo por isso. Não peço perdão, mas vou dar minha vida pelos meus companheiros e pelo clube do qual faço parte, porque ninguém merece esse momento”, escreveu o atleta nos stories do Instagram na noite desse domingo, 24.

Na penalidade em questão, o atacante argentino finalizou mal e viu Walter defender. Depois, ainda teve oportunidade de marcar no rebote, mas também desperdiçou. Ele foi vaiado pela torcida ao ser substituído no segundo tempo. 

Com mais um resultado negativo, o time tricolor segue afundado na zona de rebaixamento da Série A 2025. Atualmente, a equipe ocupa apenas a 19ª colocação na tabela, com 15 pontos somados em 20 jogos disputados. A distância para o Vasco, 16º lugar, é de quatro pontos.

