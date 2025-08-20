Paiva rechaça "fim de ciclo" no Fortaleza, mas admite: "Futebol vive de resultados"

Técnico Renato Paiva no jogo Vélez Sarsfield x Fortaleza, no Estádio José Amalfitani, pela Copa Libertadores 2025 / Crédito: JUAN MABROMATA / AFP

“É aprender com as lições, olhar agora para a Série A e fazer os jogos que faltam. Perceber o que fizemos aqui e o que não devíamos ter feito, tirar as lições, então fazer as correções e olhar para a Série A. Temos muito caminho e uma responsabilidade muito grande para nos manter na Série A. E, de fato, se jogarmos, ou melhor, se competirmos assim, vai ser bem difícil (a permanência)”, concluiu. Com 15 pontos conquistados em 19 jogos, o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) projeta uma chance de 29,1% para o Fortaleza permanecer na elite do futebol nacional para a próxima temporada. Este número só é melhor que o do Sport-PE (13,2%), lanterna da competição com 10 pontos. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente