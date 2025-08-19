Pacheco diz que "não adianta lamentar" eliminação e pede foco do Fortaleza na Série A

Pacheco diz que "não adianta lamentar" eliminação e pede foco do Fortaleza na Série AO lateral-esquerdo do Leão admitiu que o time cometeu falhas defensivas contra o Vélez e que "saiu um pouco" do que foi treinado para a partida
Em entrevista após a derrota do Fortaleza para o Vélez Sarsfield, na Argentina, que culminou na eliminação da Copa Libertadores, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco disse que o time cearense não conseguiu reproduzir em campo tudo o que foi treinado. O jogador ainda ressaltou algumas falhas da equipe, como a pouca compactação entre as linhas e o excesso de espaços cedidos ao adversário.
“A gente saiu um pouco do que foi treinado, e isso foi destacado no intervalo. Nossas linhas não estavam compactas e estávamos dando muito espaço para o adversário. Quando a gente traça um plano de jogo, tem que seguir. Estávamos chegando atrasados nas jogadas”, analisou.
Apesar de visivelmente frustrado com o resultado negativo, Bruno Pacheco destacou que não “adianta lamentar” a saída da Copa Libertadores e que o momento pede foco total na Série A, competição em que o Leão do Pici ocupa atualmente a vice-lanterna, na zona de rebaixamento.
“Sabíamos que o Vélez é um time que, em casa, é muito difícil, então a gente tinha que jogar mais compacto, ficar mais com a posse de bola, mas muitas vezes a gente pegava a bola e entregava ao adversário. Agora não adianta lamentar, é voltar para casa e pensar no Brasileiro”, concluiu.