Pacheco diz que "não adianta lamentar" eliminação e pede foco do Fortaleza na Série A

O lateral-esquerdo do Leão admitiu que o time cometeu falhas defensivas contra o Vélez e que "saiu um pouco" do que foi treinado para a partida

Em entrevista após a derrota do Fortaleza para o Vélez Sarsfield, na Argentina, que culminou na eliminação da Copa Libertadores, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco disse que o time cearense não conseguiu reproduzir em campo tudo o que foi treinado. O jogador ainda ressaltou algumas falhas da equipe, como a pouca compactação entre as linhas e o excesso de espaços cedidos ao adversário.

“A gente saiu um pouco do que foi treinado, e isso foi destacado no intervalo. Nossas linhas não estavam compactas e estávamos dando muito espaço para o adversário. Quando a gente traça um plano de jogo, tem que seguir. Estávamos chegando atrasados nas jogadas”, analisou.