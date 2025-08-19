Fortaleza soma 25% de aproveitamento após oito jogos com Renato Paiva

A eliminação do Fortaleza da Libertadores após uma derrota por 2 a 0 diante do Vélez faz parte de uma sequência de resultados ruins da equipe em uma temporada em que a crise parece interminável. A mudança de treinador com a chegada de Renato Paiva e saída de Vojvoda pareceu dar bons ares ao Leão nas primeiras partidas, onde a equipe somou um empate e uma vitória, mas após oito partidas, o aproveitamento do grupo despencou.

Nos últimos oito jogos, no qual o Tricolor do Pici teve na beirada do campo o treinador português, foram somadas quatro derrotas, três empates e uma vitória, contabilizando 25% de aproveitamento de Paiva como treinador do Fortaleza. No ataque, foram 7 gols feitos, contra 13 sofridos entre seis partidas da Série A e duas da Libertadores.