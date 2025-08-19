Fortaleza não seguiu plano de jogo em eliminação para o Vélez, diz Paiva

Fortaleza não seguiu plano de jogo em eliminação para o Vélez, diz PaivaTreinador descreveu revés e eliminação como "sensação muito ruim" e voltou a falar sobre gol tomado com facilidade pelo grupo tricolor
O técnico Renato Paiva não demonstrou satisfação pela atuação da equipe na derrota e eliminação frente ao Vélez nas oitavas de final da Libertadores. Em coletiva cedida após a partida, o treinador português acentuou uma "sensação muito ruim" por não ver o grupo tricolor seguir o plano de jogo que ele havia desenhado para a partida.
"Sensação muito ruim. É muito claro que o primeiro jogo foi muito parelho. Hoje passou a equipe que queria mais, não deixou de lutar, seguiu o plano de jogo, se concentrou de maneira competitiva. Não posso dizer que meus jogadores não lutaram, mas a concentração para o que preparamos para o jogo (não foi) quase nada (feito)", frisou ele.
Paiva também voltou a falar, assim como após a partida diante do Fluminense, que o adversário teve muita facilidade em balançar as redes contra o time leonino. "Na primeira chegada do adversário, gol. Condicionou a partida a partir daí. Tentamos reagir, mas fomos uma equipe quase inexistente", pontuou o português.
Com a eliminação, o Fortaleza agora irá em busca de acabar com uma interminável crise ao sair da zona de rebaixamento da Série A do Brasileirão. O grupo voltará a campo no próximo domingo, 24, quando enfrentará o Mirassol na Arena Castelão, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.