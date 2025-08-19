Fortaleza não seguiu plano de jogo em eliminação para o Vélez, diz Paiva

O técnico Renato Paiva não demonstrou satisfação pela atuação da equipe na derrota e eliminação frente ao Vélez nas oitavas de final da Libertadores. Em coletiva cedida após a partida, o treinador português acentuou uma "sensação muito ruim" por não ver o grupo tricolor seguir o plano de jogo que ele havia desenhado para a partida.

"Sensação muito ruim. É muito claro que o primeiro jogo foi muito parelho. Hoje passou a equipe que queria mais, não deixou de lutar, seguiu o plano de jogo, se concentrou de maneira competitiva. Não posso dizer que meus jogadores não lutaram, mas a concentração para o que preparamos para o jogo (não foi) quase nada (feito)", frisou ele.