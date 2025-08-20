Fortaleza tem mais derrotas do que em 2022 e 2024 e se aproxima do número de 2023

O Tricolor tem apenas uma vitória nos últimos 17 jogos / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza vive um longo pesadelo na temporada de 2025. Com a derrota para o Vélez nesta terça-feira. 19, que eliminou a equipe da Libertadores, o escrete vermelho-azul-e-branco chegou a 20 reveses no ano, superando — negativamente — os números atingidos em 2022 e 2024 e se aproximando de 2023. Os resultados eliminaram o Leão do Pici da Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Libertadores, além de mais um ano sem levantar a taça do Estadual e, principalmente, deixam o Tricolor na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, onde lutará contra o rebaixamento até o final da competição.