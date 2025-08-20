Fortaleza tem mais derrotas do que em 2022 e 2024 e se aproxima do número de 2023

Fortaleza tem mais derrotas do que em 2022 e 2024 e se aproxima do número de 2023O Leão do Pici perdeu para o Vélez nesta terça-feira, 19, foi eliminado da Libertadores e chegou a 20 derrotas em 2025
O Fortaleza vive um longo pesadelo na temporada de 2025. Com a derrota para o Vélez nesta terça-feira. 19, que eliminou a equipe da Libertadores, o escrete vermelho-azul-e-branco chegou a 20 reveses no ano, superando — negativamente — os números atingidos em 2022 e 2024 e se aproximando de 2023.
Os resultados eliminaram o Leão do Pici da Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Libertadores, além de mais um ano sem levantar a taça do Estadual e, principalmente, deixam o Tricolor na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, onde lutará contra o rebaixamento até o final da competição.
No ano, o Fortaleza soma apenas 13 vitórias e tem mais 13 empates. As derrotas já superam o número de 2022, em que esteve em uma situação parecida, vivendo a luta contra o rebaixamento em boa parte do Brasileiro e eliminação nas oitavas da Libertadores. Naquele ano, perdeu 18 jogos. Em 2024, foi derrotado apenas 16 vezes.
Com 19 jogos pela frente até o fim do ano, o time de Renato Paiva terá que se reinventar para não ser rebaixado da elite do futebol nacional. Em número de derrotas, também está próximo à temporada de 2023, quando o time somou 22 derrotas em 78 jogos. O aproveitamento, entretanto, já é bem mais baixo. Em 2025, o Fortaleza tem apenas 37%, em 2023 finalizou com 56,1% dos pontos disputados.
Com Paiva, o aproveitamento caiu para 25%
A mudança de treinador com a chegada de Renato Paiva e a saída de Vojvoda pareceu dar bons ares ao Leão nas primeiras partidas, onde a equipe somou um empate e uma vitória. Contudo, após oito compromissos, o aproveitamento do grupo despencou.
Nos últimos oito jogos, no qual o Tricolor do Pici teve na beirada do campo o treinador português, foram somadas quatro derrotas, três empates e uma vitória, contabilizando 25% de aproveitamento. No ataque, foram 7 gols feitos ante 13 sofridos entre as seis partidas da Série A e duas da Libertadores. Agora, o Tricolor precisará de uma campanha de G-4 para sair da degola na primeira divisão.