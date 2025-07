Fortaleza vence RB Bragantino pela Série A e dá fim a jejum de 10 jogos sem vitória

O caminho das vitórias voltou ao Pici. Neste sábado, 26, o Fortaleza venceu a equipe do Red Bull Bragantino-SP por 3 a 1, na Arena Castelão, em duelo válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Deyverson, Kuscevic e Lucca Prior marcaram os gols do Tricolor do Pici, enquanto Pitta descontou para o Massa Bruta. Apesar do triunfo, o resultado ainda mantém a equipe na zona de rebaixamento, agora com 14 pontos, mesma pontuação, no momento, do Vasco da Gama-RJ, primeiro time fora do Z-4.