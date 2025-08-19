Fortaleza se despede da Libertadores com R$ 27,5 milhões em premiação

Leão do Pici se despediu do certame continental após derrota em 2 a 0 diante do Vélez na Argentina, pelas oitavas de final da competição

O Fortaleza se despediu da Copa Libertadores da América de 2025 nesta terça-feira, 19, após ser derrotado em 2 a 0 pelo Vélez fora de casa, pela partida de volta das oitavas de final do certame continental. Ao todo na competição, o grupo tricolor contabilizou R$ 27,5 milhões em premiações.

O primeiro montante somado foi pela participação na fase de grupos, que deu R$ 17 milhões aos cofres do tricolor. As duas únicas vitórias da equipe na competição, diante do Colo-Colo, acrescentaram mais R$ 3,4 milhões ao valor, enquanto a participação nas oitavas, onde enfrentou o Vélez, rendeu ao time de Renato Paiva mais R$ 7,1 milhões, fechando o montante de R$ 27,5 milhões.