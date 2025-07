Em jogo com 4 gols anulados, Fortaleza empata com Bahia na estreia de Renato Paiva

Partida entre Fortaleza e Bahia pela Série A 2025 / Crédito: Aurélio Alves

O Fortaleza ficou no empate com o Bahia na estreia de Renato Paiva como técnico leonino neste sábado, 19. Na Arena Castelão, o Tricolor do Pici até saiu na frente, mas sofreu a igualdade por 1 a 1 em jogo da 15ª rodada da Série A 2025. Os gols foram marcados por Marinho, para os cearenses, e Rodrigo Nestor, para os baianos. Com o resultado, o Leão aumentou seu jejum de vitórias na temporada e segue na 19ª colocação da tabela, com apenas 11 pontos somados. O próximo compromisso da equipe será no sábado, 26, diante do Red Bull Bragantino, em casa.

Fortaleza 1x1 Bahia: o jogo Com o técnico português à beira do campo pela primeira vez, o time leonino encarou o Esquadrão com boa parte da equipe titular que era escalada por Vojvoda. A única grande mudança ocorreu na meta, onde Magrão ganhou chance por conta das lesões de João Ricardo e Brenno.

Adotando uma postura mais protagonista, o Leão do Pici iniciou o duelo já levando perigo ao adversário. Logo no primeiro minuto, Breno Lopes avançou pela esquerda e cruzou na área para Marinho, que finalizou em cima da defesa. Depois, foi a vez do Bahia assustar com Pulga pressionando o goleiro Magrão, que conseguiu evitar o pior. Apesar do time cearense mostrar mais confiança com a bola no pé e nas disputas, foi o Esquadrão quem teve a maior posse durante boa parte da primeira etapa. Não à toa chegou novamente aos 21 minutos. No lance, Everton Ribeiro cobrou escanteio e David Duarte cabeceou para o arqueiro do Leão segurar.

Na sequência, Breno Lopes arrancou pela esquerda e mandou no miolo da área, mas ninguém chegou para finalizar. Em resposta, o Bahia desperdiçou a chance mais clara do duelo até então. Em bobeada da zaga do Fortaleza, Pulga dividiu com Magrão e a bola sobrou para Lucho Rodríguez, que mandou por cima da meta.

Depois de sofrer por alguns minutos na fase defensiva, o Tricolor do Pici avançou e conseguiu balançar as redes. Após cobrança de escanteio, Marcos Felipe, goleiro adversário, cortou e Marinho não ousou em finalizar de primeira de fora da área, marcando um belo gol no Castelão. Aos 37, o Leão ainda carimbou a trave em finalização de Breno Lopes. No rebote, Marinho chutou por cima das traves. Nos minutos finais, Lucho desperdiçou mais uma oportunidade para o Bahia. Na volta para o segundo tempo, o time comandado por Rogério Ceni voltou mais ofensivo. O adversário, inclusive, chegou a marcar com Ademir, mas o camisa 7 estava em posição de impedimento. No lance seguinte, mais uma chegada baiana: Pulga fez boa jogada e acionou Luciano Juba, que saiu na cara do gol e mandou por cima.

Em casa, o Fortaleza não queria decepcionar seu torcedor, e, por isso, também foi ao ataque. Nisso, conseguiu assinalar o segundo gol com Breno Lopes, que também estava impedido e viu o tento ser invalidado pela arbitragem. Apesar da chegada cearense, foi o Esquadrão quem voltou a levar perigo. Aos 13, Everton Ribeiro recebeu na entrada da área, finalizou de primeira e acertou o travessão. No minuto seguinte, o próprio camisa 10 balançou as redes. Todavia, o VAR anulou o gol por falta no início da jogada. Incomodado com o placar do Castelão, Ceni seguiu mandando sua equipe avançar. Paiva, por sua vez, promoveu alterações para ter maior equilíbrio, sobretudo na defesa, que sofria com as investidas baianas. No entanto, a estratégia do técnico português não se saiu tão bem. Isso porque o Bahia continuou acumulando chances com Ademir e Cauly.