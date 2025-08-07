Matheus vê "mudança muito grande" do Fortaleza com Paiva e enaltece dupla com Sasha

Matheus vê "mudança muito grande" do Fortaleza com Paiva e enaltece dupla com SashaMeio-campista do Leão exalta história de Vojvoda, elogia trabalho do técnico português e vê encaixa de características em parceria com o camisa 88
Há pouco mais de dois meses no Pici, o meio-campista Matheus Pereira já trabalhou sob o comando de Juan Pablo Vojvoda e Renato Paiva neste período no Fortaleza e ressaltou que vê evolução da equipe após a troca no comando técnico. O camisa 5, em entrevista exclusiva ao Esporte O POVO, também falou da função em campo e destacou a parceria com Lucas Sasha.
O volante assinou pré-contrato com o Tricolor ainda em janeiro e foi anunciado no fim de maio. A estreia aconteceu em 9 de julho — com direito a gol —, após semanas de treino. Foram apenas duas partidas com o treinador argentino, que acabou demitido depois da derrota para o Ceará, no dia 14 do mesmo mês.
"Com o Vojvoda, não tive muito tempo de trabalho, mas o que eu acompanho desde quando cheguei aqui é que é uma excelente pessoa, um grande treinador, que fez história aqui no Fortaleza, uma história incrível. E o clima sempre foi de muita confiança. Na verdade, a gente tem time pra estar melhor posicionado no Brasileiro, chegar longe na Libertadores, então sempre foi de otimismo, que a gente vai sair dessa situação. Infelizmente, a gente sabe como é o campeonato, as coisas não estão saindo como planejado", analisou Matheus.
Com o fim do ciclo de quatro anos e dois meses de Vojvoda no Leão, o clube contratou o português Renato Paiva. Em quatro jogos, foram dois empates, uma vitória e uma derrota, com o Fortaleza ainda na zona de rebaixamento da Série A, mas Matheus Pereira já vê mudanças no time, sobretudo na postura em campo.
"É um treinador muito bom também. A gente sabe e já acompanhou o trabalho dele, todos os trabalhos que ele fez, sabe como é um excelente treinador. E ele está dando bastante confiança para a gente. As atuações já mostram por si, os resultados, alguns jogos não estão sendo o esperado, mas as atuações, a entrega do time, já está tendo uma mudança muito grande. E eu acho que são detalhes que a gente tem que ajustar. Tenho certeza que quando encaixar uma sequência de vitórias, a gente vai dar esse salto para cima. Com a equipe que a gente tem, tem que estar brigando lá em cima", ponderou o meio-campista.
O camisa 5 foi titular em todas as partidas sob o comando de Paiva e deu assistências na vitória sobre o RB Bragantino e no empate com o Corinthians, tornando-se peça importante na dinâmica do meio-campo. Matheus contou que teve uma conversa com o mister sobre qual função poderia exercer e se colocou à disposição.
"A gente teve uma breve conversa, ele (Renato Paiva) perguntou se eu gostava de jogar mais de primeiro volante ou de segundo volante, e eu falei para ele a mesma coisa: 'Professor, eu quero ajudar. Onde você ver que eu posso te ajudar, que eu posso ajudar o clube, eu estou disposto a jogar'. E, graças a Deus, estou saindo bem", contou.
Dupla com Lucas Sasha
Em entrevista coletiva na semana passada, o volante Lucas Sasha elogiou o companheiro Matheus Pereira e o tratou como um "achado" da diretoria. O camisa 5 retribuiu as palavras do parceiro de posição e apontou que há um encaixe de características, com Sasha sendo destaque em roubadas de bola, e Matheus construindo jogadas.
"O Sashinha é uma pessoa incrível, como jogador é fantástico. A gente tem uma amizade muito boa, isso facilita também. A característica do Sasha e a minha com ele, acho que a gente se completa um pouco, digamos assim. Porque também eu sabendo que eu tenho o Sasha de trás marcando, me dá mais tranquilidade para jogar", explicou.
"A dupla está bem, mas não só eu e o Sasha. Quem está na nossa posição também, o (Matheus) Rossetto, o Zé (Welison), o Martínez, têm muita qualidade, e não só eu e o Sasha, mas quem entrar ali na posição vai também poder ajudar muito o Fortaleza", completou.