Matheus vê "mudança muito grande" do Fortaleza com Paiva e enaltece dupla com Sasha

FORTALEZA-CE, BRASIL,07.08.2025: Entrevista com Matheus Pereira, volante do Fortaleza. (Fotos: Fabio Lima) / Crédito: FÁBIO LIMA

Michel Araújo e Matheus Pereira disputam lance no jogo Bahia x Fortaleza, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste 2025 Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia O camisa 5 foi titular em todas as partidas sob o comando de Paiva e deu assistências na vitória sobre o RB Bragantino e no empate com o Corinthians, tornando-se peça importante na dinâmica do meio-campo. Matheus contou que teve uma conversa com o mister sobre qual função poderia exercer e se colocou à disposição. "A gente teve uma breve conversa, ele (Renato Paiva) perguntou se eu gostava de jogar mais de primeiro volante ou de segundo volante, e eu falei para ele a mesma coisa: 'Professor, eu quero ajudar. Onde você ver que eu posso te ajudar, que eu posso ajudar o clube, eu estou disposto a jogar'. E, graças a Deus, estou saindo bem", contou.