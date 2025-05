Fortaleza anuncia a chegada do meio-campista Matheus Pereira

Atleta foi anunciado nesta terça-feira, 27 / Crédito: reprodução/Fortaleza EC

O Fortaleza anunciou na noite desta terça-feira, 27, a contratação do meio-campista Matheus Pereira de 27 anos. Conforme adiantado pelo colunista Afonso Ribeiro, o atleta chega sem custos ao tricolor após o fim de seu vínculo com o Eibar, da Espanha. O contrato do atleta tem duração até o fim da temporada de 2027 e tem opção de renovação por mais um ano. Na temporada 2024/2025, o atleta realizou 32 partidas na segunda divisão do Campeonato Espanhol, marcando quatro gols e distribuindo 14 assistências.

"Um jogador de meio-campo, versátil, que pode atuar iniciando o jogo, mas também na construção de jogada chegando mais no terço final com um bom passe para gol. Um atleta que teve uma base muito boa no Corinthians e foi Seleção Brasileira de base por muito tempo", disse. "Muito jovem foi para a Europa e vestiu grandes camisas do Juventus e Barcelona, estava no Eibar da Espanha, fez um belo trabalho lá, encerrou seu ciclo no time muito aplaudido pela torcida, que foi muito grata por tudo que ele fez. É um atleta canhoto, nós não temos nenhum volante que tem predominância com a perna esquerda, isso também dá mais recurso para o Vojvoda", concluiu. Matheus Pereira se despediu do Eibar no domingo, 25 Reforço do Fortaleza a partir do meio do ano, o meio-campista Matheus Pereira se despediu do Eibar, da Espanha, nesse domingo, 25. O camisa 10 defendeu o clube pela última vez na goleada por 4 a 1 sobre o Córdoba, pela LaLiga 2, e se emocionou com as homenagens no adeus.