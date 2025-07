Sasha explica nova função, elogia Matheus Pereira e vê Fortaleza "em evolução"

Volante Lucas Sasha no jogo Fortaleza x Bucaramanga, no Castelão, pela Copa Libertadores 2025 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Um dos principais jogadores do Fortaleza na temporada, o volante Lucas Sasha explicou a função que tem exercido no meio-campo sob o comando de Renato Paiva, elogiou o novo parceiro de posição, Matheus Pereira, e destacou que vê a equipe em evolução após a troca de técnico para brigar contra o rebaixamento na Série A. Utilizado, em alguns momentos, em uma posição mais avançada por Juan Pablo Vojvoda, o camisa 88 voltou a ser o primeiro volante desde a saída do argentino e a chegada do treinador português ao Pici. O poder de marcação do meio-campista ficou novamente em evidência: é o líder de desarmes do Brasileirão, de acordo com Sofascore, com média de 4,1 por partida.

Parceria com Matheus Pereira Desde a retomada do calendário nacional após o Mundial de Clubes, Lucas Sasha tem formado dupla com o recém-contratado Matheus Pereira, que já se firmou na posição. O experiente volante elogiou o novo parceiro, que estava no Eibar, da Espanha, e foi tratado como um "achado" por agregar características das quais o Tricolor estava carente. "Eu não canso de elogiá-lo, sempre que eu falo com ele (Matheus Pereira). Foi um achado. Até brinquei esses dias, foi um achado impressionante. É um jogador com uma técnica absurda, com a bola no pé, podem vir pressionar dois, três, ele mantém a calma, tem essa característica de chamar o jogo para ele. Isso tudo nos faltava, a gente precisava de um jogador assim. Se sou eu ou qualquer outro que estiver ao lado dele que puder ajudá-lo, vai fazer muito bem para o Fortaleza. Esse achado foi de suma importância para o Fortaleza", destacou. Leão em evolução com Paiva O paulista de 35 anos, que está no Pici desde o segundo semestre de 2022, também se dirigiu à torcida sobre a situação do Leão no Campeonato Brasileiro. Lucas Sasha afirmou que vê a equipe em evolução no recorte mais recente, a partir da chegada de Renato Paiva, e destacou a importância de aumentar a média de pontuação para deixar a zona de rebaixamento.