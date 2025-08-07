Matheus Pereira relembra 1º treino no Barcelona de Messi e convívio com CR7 na Juventus

Matheus Pereira relembra 1º treino no Barcelona de Messi e convívio com CR7 na JuventusVolante do Fortaleza relembra episódios na Europa com os dois melhores jogadores do século e destaca aprendizados: "Humildade absurda"
Jogador do Fortaleza, Matheus Pereira teve longa passagem pelo futebol europeu e defendeu duas potências: a tradicional Juventus, da Itália, e o gigante Barcelona, da Espanha. No Velho Continente, o meio-campista brasileiro teve a oportunidade de estar ao lado dos dois principais nomes desta geração: Messi e Cristiano Ronaldo.
Cria do Corinthians, Matheus foi vendido para a Juventus em 2016 e defendeu o time italiano por duas temporadas. Além de atuado ao lado dos compatriotas Alex Sandro e Douglas Costa, o meia conviveu com o astro português e lendas da Itália.
"Muito novo eu cheguei nesses clubes, tanto na Juventus, na Itália, como no Barcelona. Então, para mim, foi uma experiência surreal entrar no vestiário e ver caras que você só via pela televisão ou videogame, estar compartilhando o vestiário, falando com eles. Sempre me trataram superbem, todos os jogadores, o Cristiano (Ronaldo), os brasileiros que tinham lá na época, também sou muito grato ao Alex Sandro, Douglas Costa. Mas, no geral, era uma equipe (Juventus) incrível, né? Buffon, Chiellini, que são caras que sempre me ajudaram, conversaram comigo", relatou o camisa 5 do Leão, em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO.
De lá, Matheus Pereira passou por Bordeaux e Dijon, ambos da França, e Paraná, até chegar ao Barcelona B. Na Catalunha, onde ficou por três temporadas, realizou alguns treinos com a equipe principal, o que proporcionou um primeiro encontro inesperado com o craque argentino e também com um ídolo espanhol.
"Quando eu chego no Barcelona, tem até uma história engraçada, da primeira vez que eu subi para treinar com o profissional: eu entro na porta do vestiário e dou de cara primeiro com o Messi. Então já comecei a suar ali. O Messi é uma das minhas referências no futebol, já comecei a suar frio. Fui no vestiário pegar roupa, quando eu saio, o Busquets. E era a primeira vez que eu estava vendo eles, e o Busquets já sabia o meu nome, então me chamou pelo nome, falou que o que eu precisasse, podia contar com eles", contou.
O dia a dia com Messi e CR7
Por ter integrado o elenco profissional da Juventus e até ter disputado partidas oficiais com Cristiano Ronaldo, Matheus tem mais lembranças da convivência com o português, mas destacou que apesar do perfil mais reservado, Messi impressionava pelo que fazia com a bola nas atividades.
O brasileiro atuou ao lado de CR7 nos empates da Juve com Internazionale e Torino, ambos por 1 a 1, pela Série A italiana, na temporada 2018/2019.
"O Messi, na verdade, era mais fechado, mais na dele, mas trabalhando era incrível a qualidade que ele tinha de resolver situações, tanto em treinamento quanto em jogos. Era absurdo. Cristiano (Ronaldo) tive a oportunidade de conviver um pouco mais, falar um pouco mais com ele e ele é um animal, digamos assim. A sede que tem de vencer, a competitividade que ele tem, inclusive nos treinamentos ele era competitivo", analisou o volante do Fortaleza, que soma um gol e duas assistências em seis partidas.
"São coisas com esses caras, com essas referências que eu tenho no futebol, que você vai aprendendo, principalmente a humildade. A humildade deles é absurda para o tanto que conquistaram e o quanto trabalham. Aí, você começa a entender o porquê conquistaram o que conquistaram. Então, tentei me espelhar ao máximo, tanto no trabalho como na humildade, no dia a dia, o trato com as pessoas, acho que isso é fundamental", completou o paulista de 27 anos.