Matheus Pereira relembra 1º treino no Barcelona de Messi e convívio com CR7 na Juventus

Matheus Pereira e Cristiano Ronaldo em amistoso da Juventus, em Singapura, em 2019 / Crédito: Roslan RAHMAN / AFP

Jogador do Fortaleza, Matheus Pereira teve longa passagem pelo futebol europeu e defendeu duas potências: a tradicional Juventus, da Itália, e o gigante Barcelona, da Espanha. No Velho Continente, o meio-campista brasileiro teve a oportunidade de estar ao lado dos dois principais nomes desta geração: Messi e Cristiano Ronaldo. Cria do Corinthians, Matheus foi vendido para a Juventus em 2016 e defendeu o time italiano por duas temporadas. Além de atuado ao lado dos compatriotas Alex Sandro e Douglas Costa, o meia conviveu com o astro português e lendas da Itália.

"Quando eu chego no Barcelona, tem até uma história engraçada, da primeira vez que eu subi para treinar com o profissional: eu entro na porta do vestiário e dou de cara primeiro com o Messi. Então já comecei a suar ali. O Messi é uma das minhas referências no futebol, já comecei a suar frio. Fui no vestiário pegar roupa, quando eu saio, o Busquets. E era a primeira vez que eu estava vendo eles, e o Busquets já sabia o meu nome, então me chamou pelo nome, falou que o que eu precisasse, podia contar com eles", contou. O dia a dia com Messi e CR7 Por ter integrado o elenco profissional da Juventus e até ter disputado partidas oficiais com Cristiano Ronaldo, Matheus tem mais lembranças da convivência com o português, mas destacou que apesar do perfil mais reservado, Messi impressionava pelo que fazia com a bola nas atividades. O brasileiro atuou ao lado de CR7 nos empates da Juve com Internazionale e Torino, ambos por 1 a 1, pela Série A italiana, na temporada 2018/2019.