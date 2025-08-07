Matheus Pereira elogia Helton Leite no Fortaleza e cita duelo na Espanha: "Fechou o gol"Volante enfrentou o novo arqueiro tricolor na última temporada europeia, relata primeiro contato no Pici e enaltece os outros nomes da posição no elenco
Reforço do Fortaleza, o goleiro Helton Leite já realizou o primeiro treino na manhã desta quinta-feira, 7. O arqueiro estava no Deportivo La Coruña, da Espanha, e fez o mesmo trajeto de Matheus Pereira, que deixou o país europeu para desembarcar no Pici. Os dois, inclusive, foram rivais, e o meio-campista elogiou o novo companheiro em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO.
Na última temporada europeia, Helton disputou 37 jogos pelo clube espanhol, sendo titular na Segunda Divisão nacional. Matheus, que defendia o Eibar, encarou o goleiro em fevereiro deste ano, e o La Coruña levou a melhor, por 1 a 0. No Velho Continente, o mineiro de 34 anos também vestiu as camisas de Boavista e Benfica, ambos de Portugal, e Antalyaspor, da Turquia.
"O Helton (Leite) é um goleiro fantástico. Pude acompanhar, joguei contra ele, inclusive, em um Eibar x Deportivo La Coruña. Contra mim fechou o gol, né? (risos) A gente até brincou no vestiário, agora que a gente se viu: 'Até que enfim vamos estar juntos, né?'. É um goleiro excelente, que fez uma grande temporada no Depor, tem também uma história muito bonita lá fora, e poder ter um goleiro desse nível agora aqui no clube...", disse o volante, citando os outros nomes do elenco para a posição.
"Mas também a gente tem o João Ricardo, Brenno, Magrão, Vinícius (Silvestre) também, que chegou e mostrou ser um excelente goleiro. Bom, acho que vai ser uma dor de cabeça para o treinador agora, escalar um goleiro, mas aquela dor de cabeça que todo treinador quer ter", emendou.
João Ricardo e Brenno se lesionaram no Clássico-Rei do dia 13 de julho e estão em período de recuperação. O Tricolor contratou Vinicius Silvestre, que estava no Portimonense, de Portugal, mas achou necessário buscar outra peça para o setor e pagou 300 mil euros (R$ 1,9 milhão na cotação atual) para tirar Helton Leite da Espanha.
Primeiro contato no Pici
Apesar do confronto no futebol espanhol, Matheus Pereira e Helton Leite ainda não tinham contato, o que ocorreu nesta quinta, quando o goleiro começou os trabalhos no novo clube. O camisa 5 relatou como foi o primeiro papo e se colocou à disposição para ajudar na adaptação do companheiro recém-chegado da Europa.
"A gente trocou ideia no vestiário, não conhecia o Helton pessoalmente, mas o pouco que a gente falou ali, é uma pessoa superboa. Então, eu já falei também que se ele precisar de ajuda aqui, é só falar, que eu me sinto em casa e espero que ele se adapte também o mais rápido possível", finalizou.