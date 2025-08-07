Matheus Pereira elogia Helton Leite no Fortaleza e cita duelo na Espanha: "Fechou o gol"

FORTALEZA-CE, BRASIL,07.08.2025: Entrevista com Matheus Pereira, volante do Fortaleza. (Fotos: Fabio Lima) / Crédito: FÁBIO LIMA

Reforço do Fortaleza, o goleiro Helton Leite já realizou o primeiro treino na manhã desta quinta-feira, 7. O arqueiro estava no Deportivo La Coruña, da Espanha, e fez o mesmo trajeto de Matheus Pereira, que deixou o país europeu para desembarcar no Pici. Os dois, inclusive, foram rivais, e o meio-campista elogiou o novo companheiro em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO. Na última temporada europeia, Helton disputou 37 jogos pelo clube espanhol, sendo titular na Segunda Divisão nacional. Matheus, que defendia o Eibar, encarou o goleiro em fevereiro deste ano, e o La Coruña levou a melhor, por 1 a 0. No Velho Continente, o mineiro de 34 anos também vestiu as camisas de Boavista e Benfica, ambos de Portugal, e Antalyaspor, da Turquia.