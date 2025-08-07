Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Breno Lopes fala sobre novo Fortaleza com Renato Paiva: "Posse e controle"

Em entrevista coletiva, o atacante também destacou o bom momento individual que vive sob o comando do treinador português
Titular em todos os quatro jogos do Fortaleza sob o comando de Renato Paiva, o atacante Breno Lopes concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, 7 de agosto, e falou sobre o bom momento que vive com o treinador. Na ocasião, o jogador também comentou sobre o processo de implementação das ideias do português, algo que tem sido bem absorvido pelo elenco tricolor.

“Sempre vou me colocar à disposição do Fortaleza, então fico feliz com a minha minutagem. Vim para o Fortaleza buscando isso: ter minutagem e ajudar. Nem sempre podemos contribuir com gols ou vitórias, mas, sempre que o Fortaleza precisar de mim, estarei aqui”, destacou Breno, que foi o autor do gol do Leão no empate com o Corinthians, na rodada passada da Série A.

Sobre a mudança de postura do Fortaleza em campo com Renato Paiva, Breno ressaltou que os atletas conseguiram entender as ideias táticas do comandante e que o time tem priorizado alguns aspectos do jogo, como a posse de bola, para não só manter o controle das ações, mas também agredir o adversário com mais intensidade.

“Nesses quatro jogos que tivemos com o Paiva, já conseguimos implementar as ideias dele. Temos uma equipe que agora consegue ter mais posse de bola, agredir o adversário e manter certo controle da partida. Quando temos semana livre com ele, aproveitamos para trabalhar. Que a gente possa sair o quanto antes dessa situação no campeonato”, disse.

