Breno Lopes fala sobre novo Fortaleza com Renato Paiva: "Posse e controle"Em entrevista coletiva, o atacante também destacou o bom momento individual que vive sob o comando do treinador português
Titular em todos os quatro jogos do Fortaleza sob o comando de Renato Paiva, o atacante Breno Lopes concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, 7 de agosto, e falou sobre o bom momento que vive com o treinador. Na ocasião, o jogador também comentou sobre o processo de implementação das ideias do português, algo que tem sido bem absorvido pelo elenco tricolor.
“Sempre vou me colocar à disposição do Fortaleza, então fico feliz com a minha minutagem. Vim para o Fortaleza buscando isso: ter minutagem e ajudar. Nem sempre podemos contribuir com gols ou vitórias, mas, sempre que o Fortaleza precisar de mim, estarei aqui”, destacou Breno, que foi o autor do gol do Leão no empate com o Corinthians, na rodada passada da Série A.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Leia mais
Sobre a mudança de postura do Fortaleza em campo com Renato Paiva, Breno ressaltou que os atletas conseguiram entender as ideias táticas do comandante e que o time tem priorizado alguns aspectos do jogo, como a posse de bola, para não só manter o controle das ações, mas também agredir o adversário com mais intensidade.
+ Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube
“Nesses quatro jogos que tivemos com o Paiva, já conseguimos implementar as ideias dele. Temos uma equipe que agora consegue ter mais posse de bola, agredir o adversário e manter certo controle da partida. Quando temos semana livre com ele, aproveitamos para trabalhar. Que a gente possa sair o quanto antes dessa situação no campeonato”, disse.