Breno Lopes fala sobre novo Fortaleza com Renato Paiva: "Posse e controle"

Em entrevista coletiva, o atacante também destacou o bom momento individual que vive sob o comando do treinador português

Titular em todos os quatro jogos do Fortaleza sob o comando de Renato Paiva, o atacante Breno Lopes concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, 7 de agosto, e falou sobre o bom momento que vive com o treinador. Na ocasião, o jogador também comentou sobre o processo de implementação das ideias do português, algo que tem sido bem absorvido pelo elenco tricolor.

“Sempre vou me colocar à disposição do Fortaleza, então fico feliz com a minha minutagem. Vim para o Fortaleza buscando isso: ter minutagem e ajudar. Nem sempre podemos contribuir com gols ou vitórias, mas, sempre que o Fortaleza precisar de mim, estarei aqui”, destacou Breno, que foi o autor do gol do Leão no empate com o Corinthians, na rodada passada da Série A.