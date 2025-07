Fortaleza anuncia contratação do técnico português Renato Paiva até 2026

Técnico Renato Paiva no jogo Botafogo x Universidad de Chile, no Estádio Nilton Santos, pela Copa Libertadores 2025 / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Três dias após a demissão de Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza oficializou, nesta quinta-feira, 17, a contratação do português Renato Paiva como novo treinador do clube. Ex-Bahia e Botafogo, o comandante acertou com o Leão do Pici até dezembro de 2026 e já inicia o trabalho com o elenco no Centro de Excelência Alcides Santos nesta quinta. A cúpula do Tricolor do Pici chegou a discutir outros nomes, como os dos argentinos Ramón Díaz, ex-Corinthians, e Luis Zubeldía, ex-São Paulo, mas as tratativas não avançaram. No fim, a decisão do departamento de futebol do Leão foi intensificar as negociações com Renato Paiva.

Renato Paiva não teve grande sucesso em passagens anteriores no futebol brasileiro A passagem de Renato Paiva pelo Botafogo não foi tão duradoura. Anunciado no final de fevereiro, o técnico conviveu com altos e baixos no time, e em nenhum momento conseguiu conquistar a confiança da torcida. Ao todo, comandou o Alvinegro em 23 jogos, recorte em que obteve 12 vitórias, oito derrotas e três empates. Anteriormente, na carreira, Paiva já havia tido outra experiência no futebol brasileiro — e esse conhecimento com o Brasileirão foi um ponto positivo na decisão da diretoria do Fortaleza ao buscá-lo. Em 2023, o português esteve à frente do Bahia, onde também não conseguiu ter grande sucesso: em 51 jogos, venceu 20, perdeu 16 e empatou outras 15 vezes.