Matheus Pereira dá nova dinâmica ao meio-campo e faz gol em estreia pelo Fortaleza

Volante ganha oportunidade como titular diante do Bahia, pela Copa do Nordeste, tem boa participação na construção de jogadas e balança as redes em derrota

Novo dono da camisa 5, o meio-campista Matheus Pereira estreou pelo Fortaleza nesta quarta-feira, 9, na derrota por 2 a 1 para o Bahia, na Fonte Nova, em Salvador (BA), pelas quartas de final da Copa do Nordeste, e deu nova dinâmica à equipe, além de ter balançado as redes com o gol de honra.

Escalado ao lado de Lucas Sasha, Martínez e Pochettino no setor, Matheus era o responsável por iniciar e construir as jogadas do Leão, seja com passes curtos ou com lançamentos. Os toques, em grande parte verticais, tinham a intenção de quebrar linhas e fazer o time progredir.