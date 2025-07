Vojvoda chora e pede desculpas em despedida no Fortaleza: "Quis ser o melhor para o clube"

Repórter do caderno de Esportes

Treinador foi recepcionado por centenas de torcedores no Pici nesta terça-feira, 15, um dia após ser demitido do clube, e voltou a se declarar ao clube

O técnico Juan Pablo Vojvoda viveu uma emocionante despedida diante de centenas de torcedores do Fortaleza no Pici na tarde desta terça-feira, 15, um dia após ser demitido do clube por conta dos resultados negativos da atual temporada.

Em breve fala à imprensa, que foi interrompida pelas lágrimas do treinador argentino, ele pediu desculpa pelos próprios erros e pediu que a torcida apoie os jogadores, apesar dos recentes aborrecimentos com os atuais resultados.