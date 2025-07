Após demissão de Vojvoda, Elmano diz torcer por reação do Fortaleza na Série A

Torcedor do Ceará, o governador revelou a expectativa pela recuperação na campanha do Tricolor

Governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) falou sobre a saída de Vojvoda do comando técnico do Fortaleza. O argentino deixou o cargo no Pici após mais de quatro anos à frente da equipe em um ciclo histórico no clube.

Questionado sobre o impacto da mudança no cenário esportivo do Estado, Elmano, torcedor do Ceará, adotou um tom institucional. “A direção do Fortaleza teve os elementos para avaliar a decisão [de demitir o Vojvoda]. Acho que quem está na direção entendeu que foi o melhor para o clube”, afirmou o governador durante visita ao O POVO.