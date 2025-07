Fortaleza acerta a contratação do técnico português Renato Paiva; saiba detalhes

No Brasil, o técnico português Renato Paiva já trabalhou no Bahia e no Botafogo. / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Após recuar nas tratativas com o argentino Ramón Díaz, o Fortaleza acertou a contratação do técnico Renato Paiva. As conversas entre a diretoria do Leão e o profissional de 55 anos tiveram desfecho positivo nesta terça-feira, 16, e o anúncio oficial por parte do clube cearense deve ocorrer em breve, conforme apurou o Esportes O POVO. A diretoria do Fortaleza e o comandante português ajustaram os últimos detalhes para assinatura do contrato – como o tempo de vínculo e bônus. Agora, o Leão tentará regularizar o treinador para que ele faça sua estreia contra o Bahia, no próximo sábado, 19, na Arena Castelão, pela Série A.