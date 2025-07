João Ricardo e Brenno desfalcam o Fortaleza por até 6 semanas; Mancha será reavaliado

O goleiro João Ricardo fraturou o quinto dedo da mão esquerda no aquecimento do Clássico-Rei / Crédito: Matheus Amorim/Fortaleza EC

O Fortaleza divulgou, na manhã desta quarta-feira, 16, uma atualização do boletim médico com a previsão de retorno dos goleiros João Ricardo e Brenno. Além disso, detalhou a lesão de ambos e do zagueiro Gustavo Mancha, que não precisará fazer cirurgia, diferente dos arqueiros, mas também será desfalque nos próximos jogos. João Ricardo sofreu uma fratura no quinto dedo da mão esquerda e já passou por cirurgia, que vai lhe deixar fora de combate por aproximadamente quatro a seis semanas. Brenno também passou por cirurgia, também no quinto dedo da mão — porém, da direita — e tem previsão de retorno em seis semanas.

Gustavo Mancha correu o risco de sofrer algo mais sério, pois caiu feio em dividida, mas teve um edema ósseo no ombro, sem fraturas, e será reavaliado. Não teve o período divulgado, mas o Esportes O POVO apurou que o tempo fora dos gramados será por volta de três semanas. Os três atletas sofreram as lesões no Clássico-Rei do último domingo, 13. João Ricardo se machucou ainda no aquecimento e virou desfalque de última hora naquele momento. A fratura foi devido a um trauma localizado. O goleiro Brenno entrou como substituto, se machucou próximo ao fim do jogo, em um ataque do Ceará. A fratura é considerada instável, por isso a previsão é pouco menos otimista que a de João Ricardo. Mancha teve apenas um edema ósseo de característica estável, que não requer tratamento cirúrgico.