Paulinho brilha na prorrogação, Palmeiras elimina o Botafogo e avança no Mundial

Equipes ficaram no empate sem gols no tempo regulamentar e centroavante alcançou triunfo para o Alviverde aos 9 minutos da prorrogação após entrar na vaga de Estevão

O Palmeiras está confirmado nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025. A equipe alviverde alcançou a classificação após uma suada vitória de 1 a 0 diante do Botafogo, com gol marcado na prorrogação por Paulinho. No estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, os brasileiros haviam empatado em 0 a 0 no tempo regulamentar.

Após a classificação heroica, o Verdão aguarda o vencedor de Benfica e Chelsea, que se enfrentam ainda neste sábado, 28, às 17 horas. Os dois classificados para as quartas se enfrentam nesta sexta-feira, 4, às 22 horas. A partida ocorrerá novamente para o Palmeiras no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia.