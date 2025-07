Fortaleza desiste de fazer proposta por Ramón Díaz, que tem acerto verbal com o Olímpia

O treinador era o principal alvo do Tricolor, mas chegou já tinha um acerto com o Olímpia, do Paraguai, antes de qualquer proposta oficial do Fortaleza

O novo técnico do Fortaleza não será Ramón Díaz. Alvo principal do Leão do Pici, o argentino de 65 anos e seu filho, Emiliano Díaz — com quem divide a área técnica —, chegaram a avaliar o cenário e viram com bons olhos comandar o Leão do Pici. Contudo, Ramón já tinha um acordo verbal com o Olímpia, do Paraguai, e optou por manter sua palavra, conforme apurou o Esportes O POVO.

A reportagem apurou que a diretoria do Fortaleza teve uma conversa "amigável e respeitosa" com o treinador, mas entendeu a condição e sequer chegou a formalizar uma proposta oficial. O nome foi o primeiro a ser unanimidade no departamento de futebol do clube após a demissão do Vojvoda e era tratado como plano A.