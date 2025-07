Fortaleza acerta contratação do goleiro Vinicius Silvestre, ex-Portimonense

Vinicius se transferiu para o futebol português em 2023 / Crédito: Reprodução/Redes Sociais/Portimonense SAD

O Fortaleza acertou contratação do goleiro Vinicius Silvestre, do Portimonense-POR. O Esportes O POVO apurou que Vinicius já está em terras alencarinas e treina na tarde desta quarta-feira, 16, no Pici com seus novos companheiros. O jogador fez sua base no Palmeiras, onde ascendeu ao profissional, em 2015. Por lá ele permaneceu até 2018, quando foi emprestado à Ponte Preta-SP. Do clube do interior paulista, ele foi novamente emprestado, desta vez para o CRB-AL.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em 2020, ele retornou ao Verdão, onde permaneceu até 2023, quando foi vendido ao Portimonense por quase 8 milhões de reais, na cotação da época.

Procuras no mercado nacional

Antes de acertar a contratação de Vinicius, o Fortaleza chegou a sondar alguns goleiros da Série A e B do Campeonato Brasileiro. O primeiro deles foi Mateus Pasinato, do Cuiabá. O arqueiro vem sendo titular absoluto do Dourado, que, atualmente, está na 4ª posição da Segundona. Além dele, o Leão também sondou o goleiro João Paulo, do Santos. No entanto, as negociações não prosseguiram, tendo em vista que o Leão desejava uma negociação por empréstimo e o Peixe só liberaria o atleta em uma venda direta. O arqueiro santista de 30 anos vinha sendo titular absoluto e destaque da equipe da baixada nas últimas temporadas. Entretanto, ele acabou perdendo espaço na baliza do Alvinegro após sofrer uma grave lesão no tendão de Aquiles, em maio do último ano.

Goleiros do Fortaleza lesionados Por mais que a aquisição de mais um goleiro não constasse nos planos do Leão no início desta janela de transferências, ela se tornou prioridade após o Clássico-Rei do último domingo, 13. Na ocasião, ainda no aquecimento do duelo contra o Vovô, o goleiro João Ricardo, titular absoluto da baliza leonina, lesionou o dedo mindinho da mão esquerda e, após realizar um tratamento cirúrgico, ficará afastado de quatro a seis semanas.

Com a alteração, o goleiro Brenno, reserva imediato de João Ricardo, foi o titular no clássico. No entanto, após o jogo contra o Alvinegro de Porangabuçu, foi revelado que Brenno também lesionou o dedo mindinho — mas da mão direita —, e também foi submetido à cirurgia, que o deixará longe dos gramados até seis semanas.