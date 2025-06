Renato Paiva é demitido do Botafogo após eliminação no Mundial de Clubes

Renato deixa o Botafogo após 4 meses no comando do Alvinegro / Crédito: Vitor Silva/Botafogo

O português Renato Paiva não é mais técnico do Botafogo. O Alvinegro anunciou a demissão do treinados na madrugada desta segunda-feira, por meio de uma nota oficial divulgada nas redes sociais do clube. A saída do comandante do escrete carioca se dá um dia após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no confronto que eliminou os cariocas do Super Mundial de Clubes da Fifa.

O Clube agradece Paiva e seus auxiliares pelos serviços prestados ao Glorioso nos últimos meses — com destaque para a vitória histórica contra o Paris Saint-Germain, na Copa do Mundo de Clubes, e a classificação para as oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil", escreveu o clube na nota. Além dele, os auxiliares técnicos Ricardo Dionísio e Miguel dos Santos; e os preparadores físicos e de goleiros Daniel Castro e Rui Tavares, respectivamente, também deixaram o Botafogo. Rápida passagem Renato Paiva chegou ao Botafogo em fevereiro deste ano, após uma indefinição de quem comandaria os cariocas após a saída de Artur Jorge para o Al-Rayyan, do Catar, no fim da temporada passada. Em seus quatro meses à frente do escrete carioca, Renato Paiva conquistou 12 vitórias, três empates e oito derrotas, em 23 jogos, lhe propiciando um aproveitamento de 56.5%.

Dentre essas vitórias, a maior delas foi, justamente, a última do Botafogo, quando o Alvinegro derrotou o PSG por 1 a 0, na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Já nas demais competições, o Botafogo segue com uma campanha mediana no Campeonato Brasileiro, ocupando o 8º lugar, com 18 pontos em 11 jogos. Enquanto nas demais competições, a equipe está classificada para as oitavas de final da Copa Libertadores (rival será a LDU) e da Copa do Brasil (enfrentará o Bragantino).