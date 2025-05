Fortaleza busca 2ª vitória como visitante contra argentinos; veja histórico

Jogadores do Fortaleza posam para foto no jogo Fortaleza x Colo-Colo, no Castelão, pela Copa Libertadores 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

O Fortaleza busca a segunda vitória como visitante diante de uma equipe argentina para se classificar às oitavas de final da Copa Libertadores 2025. Com histórico geral de apenas um triunfo em seis jogos realizados, o Leão define o futuro na competição diante do Racing-ARG, no El Cilindro, em Avellaneda, nesta quinta-feira, 29, às 21h30min.

Presente em competições internacionais desde 2020, o Tricolor do Pici já visitou a Argentina seis vezes, tanto pela Sul-Americana quanto pela Libertadores.

Nas oitavas de final, o rival foi o Estudiantes. Como o jogo de ida, realizado na Arena Castelão, terminou em 1 a 1, o embate no Estádio Uno tinha caráter decisivo para ambas as equipes. Os “Pinchas” passaram de fase aplicando 3 a 0. Já em 2023 — ano em que o Fortaleza chegou à final da Sul-Americana —, os caminhos se cruzaram com o San Lorenzo na fase de grupos, quando conquistou a vitória inédita em território argentino, por 2 a 0. Em visita ao Nuevo Gasómetro, o Leão ganhou pela primeira vez no país vizinho, com gols de Guilherme e Augusto Batalla (gol contra). Para acrescentar duas equipes no histórico, a Sula de 2024 marcou o encontro com Boca Juniors e Rosario Central. Pela fase classificatória, o embate se deu contra o gigante Boca Juniors, segundo maior campeão da Libertadores, com seis taças títulos.