Com polêmica da arbitragem, Fortaleza empata com o Rosario na ida das oitavas da Sula

Com o resultado, a equipe leonina agora precisa de uma vitória simples na partida de volta para avançar às quartas de final do certame

O Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Rosario Central no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira, 14, no Estádio Gigante de Arroyito. O jogo ficou marcado por uma polêmica de arbitragem no gol de empate da equipe argentina, assinalado por Sández. O tento do Leão foi marcado por Marinho, de falta.

Com o resultado, a equipe leonina agora precisa de uma vitória simples na partida da volta para avançar às quartas de final do certame. O duelo decisivo será disputado na próxima quarta-feira, 21, às 19 horas (de Brasília), na Arena Castelão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Rosário Central 1x1 Fortaleza: o jogo

Atuando longe dos seus domínios, o Tricolor de Aço iniciou a partida da melhor forma possível: marcando gol. Logo aos dois minutos, Marinho cobrou falta de longe e encobriu o goleiro Broun, assinalando um belo tento na casa argentina - no lance, o ponta ainda sentiu lesão e precisou deixar o campo para a entrada de Pikachu.