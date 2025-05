Racing deve ter três desfalques no ataque para enfrentar o Fortaleza na Libertadores

Se o setor ofensivo do Racing-ARG não deixou boas memórias para o torcedor do Fortaleza no primeiro jogo entre as equipes na Libertadores, quando o time argentino venceu por 3 a 0 na Arena Castelão, a pressão à meta do Tricolor pode não ser a mesma no reencontro.

Para o duelo decisivo desta quinta-feira, 29, La Academia pode não contar com até três peças importantes no ataque. Ainda assim, jogará em Avellaneda, no "El Cilindro", onde já marcou 21 gols no ano e sofreu apenas oito.