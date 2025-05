Invicto há quase um mês, Fortaleza soma cinco empates nos últimos sete jogos

Sem perder desde o último dia 20 de abril, o escrete do Pici aparenta ter retomado os caminhos do bom futebol apresentado em outros tempos

O último deles aconteceu diante do Atlético Bucaramanga-COL , na terça-feira, 14, pela Copa Libertadores, em que o marcador não foi alterado durante os 90 minutos.

Em meio a desempenhos abaixo do esperado e uma crescente evolução nos últimos jogos, o Fortaleza chegou à marca de cinco empates nas últimas sete vezes em que foi a campo.

Apesar da sequência de igualdades, após a partida contra os colombianos, o Tricolor conquistou sua maior sequência invicta na temporada. Sem perder desde o último dia 20 de abril — há quase um mês —, o escrete do Pici aparenta ter retomado os caminhos do bom futebol apresentado em outros tempos.

Oscilante em campo, mas resultados constantes

O início desta sequência aconteceu no primeiro dos quatro jogos consecutivos do Tricolor atuando fora de casa, justamente contra o Bucaramanga. Na ocasião, na Colômbia, o Fortaleza chegou a vencer até os 44 minutos da etapa final, quando Pons marcou, de pênalti, o gol do empate da equipe local.